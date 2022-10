Uhrík zmietol zo stola návrh SaS o inštitúte partnerského spolužitia, nenechá sa citovo vydierať

Inštitút partnerského spolužitia

Úprava majetkových práv

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec európskeho parlamentu a predseda hnutia Republika Milan Uhrík tvrdí, že jeho hnutie nepodporí legalizáciu partnerstiev LGBTI+ komunity. Reagoval tak vo svojom profile na sociálnej sieti na návrh strany Sloboda a solidarita vytvoriť na Slovensku inštitút partnerského spolužitia, ktorý by sa týkal aj osôb rovnakého pohlavia.Zároveň dodal, že vraždu dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici v Bratislave odsudzuje. „Legalizáciu dúhových partnerstiev nepodporíme, nenecháme sa citovo vydierať," napísal Uhrík.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje vytvoriť na Slovensku inštitút partnerského spolužitia, ktorý by sa týkal osôb opačného aj rovnakého pohlavia. Ako informoval v pondelok na tlačovej konferencii poslanec za SaS Ondrej Dostál , Slovensko je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorá nemá nijakým spôsobom upravené vzťahy osôb rovnakého pohlavia.Cieľom je potvrdiť vzťah dvoch fyzických osôb bez ohľadu na pohlavie vo vzťahu k štátu a k tretím osobám. Dostál si myslí, že návrh má potenciál prejsť v parlamente, pretože vychádza z programového vyhlásenia vlády.V prípade schválenia návrhu by podľa jeho slov nevzniklo plnohodnotné životné partnerstvo, ako to predtým navrhoval poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska (PS) a ktorého návrh neprešiel, ale „iba úprava majetkových práv a niektorých životných situácií.“Ide napríklad o sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie, zavedenie bezpodielového spoluvlastníctva, zaradenie partnerov do prvej dedičskej skupiny, sprevádzanie k lekárovi, nárok na ošetrovné, plnenie z poistného po smrti poisteného partnera, poukazovanie dávky na účet inej osoby na žiadosť poberateľa dávky či jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania. Partnerské spolužitie má podľa návrhu liberálov vzniknúť aj zaniknúť formou notárskej zápisnice.