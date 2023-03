Uhríkova Republika žiada o zverejňovanie či vyfotografovanie zápisníc z volebných okrskov, podporí ich aj Sme rodina

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.3.2023 (SITA.sk) - Cieľom novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predložený hnutím Republik a je zabezpečiť zverejňovanie všetkých zápisníc, či už ide o zápisnice z volebných okrskov, ktoré by sa tak zverejňovali na stránkach obcí a miest, alebo zápisnice z okresných komisií, ktoré by boli centrálne zverejňované na stránke Štatistického úradu SR Ako ďalej uviedol europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík na utorkovej tlačovej besede, ide o elegantné a transparentné riešenie. Zároveň tak požadujú, aby bolo možné si zápisnicu vyfotografovať.„To v súčasnosti zákon neumožňuje a často to závisí od vôle, či nevôle predsedu danej komisie. Vzniká tak obrovský priestor na to, aby pri prepisovaní zápisníc do informačného systému sa prepísali iné čísla, aké boli v zápisnici a verejnosť si to nemôže skontrolovať," argumentoval Uhrík. Zároveň vyzval všetkých opozičných i koaličných poslancov, aby návrh podporili.Europoslanec ďalej informoval, že zatiaľ podporu novely zákona ohlásilo hnutie Sme rodina. Poslanec Eduard Kočiš (Republika) dodal, že strany Smer – sociálna demokracia Hlas – sociálna demokracia sa v súvislosti s predloženým návrhom vyjadrovali kladne.