Pentagon urýchli dodávky tankov Abrams Ukrajine, poslať chce starší model M1A1

21.3.2023 - Pentagon chce urýchliť dodávky tankov Abrams Ukrajine a rozhodol sa poslať renovovaný starší model, ktorý môže byť pripravený rýchlejšie.Cieľom je dodať tieto tanky do bojovej zóny do ôsmich až desiatich mesiacov. Pre tlačovú agentúru The Associated Press to v utorok uviedli americkí predstavitelia.Pôvodne USA plánovali dodať Ukrajine 31 novších tankov M1A2 Abrams, ktorých výroba a doprava by mohli trvať rok alebo dva. Americkí predstavitelia však uviedli, že ich krajina rozhodla o vyslaní staršej verzie M1A1, ktorú má armáda USA v zásobách, pričom pre ukrajinské sily bude ľahšie naučiť sa ju používať a robiť jej údržbu. Predstavitelia USA hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, pretože Pentagon nový plán ešte verejne neoznámil.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena ohlásila dodanie tankov Abrams Ukrajine v januári po tom, ako mesiace tvrdila, že sú príliš komplikované a ich údržba a opravy sú náročné.Toto rozhodnutie bolo súčasťou širšieho politického posunu, ktorý otvoril dvere pre Nemecko, aby oznámilo, že pošle Ukrajine svoje tanky Leopard 2 a umožnil Poľsku a ďalším spojencom urobiť to isté.