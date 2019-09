UK, STU a SAV sa pripájajú ku klimatickému štrajku a vyzývajú k účasti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. septembra (TASR) – Tri najsilnejšie vedecké inštitúcie na Slovensku – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Slovenská akadémia vied (SAV) – sa oficiálne pripájajú k globálnemu klimatického štrajku. Ten sa celosvetovo bude konať od 20. do 27. septembra. Zároveň vyzývajú všetkých študentov, pedagogických a vedeckých zamestnancov a celú verejnosť k účasti na protestnom zhromaždení v piatok 20. septembra v Bratislave.uviedol v pondelok na tlačovej besede rektor STU Miroslav Fikar s tým, že v boji s klimatickými zmenami nie je ešte všetko stratené.Inštitúcie poukazujú na to, že napriek sústavnému naliehaniu vedeckej obce, hnutí či mimovládnych organizácií neprijali politickí predstavitelia štátov ani po desaťročiach kroky nevyhnutné na riešenie klimatickej krízy na medzinárodnej úrovni. Ich úlohou bude preto okrem iného aj odhaľovať pravdu v systéme konšpiračných teórií. Demaskovaním niektorých neprávd politikov, ktorí do značnej miery ovplyvňujú verejnú mienku, a odpoveďami podloženými exaktnými, empirickými a verifikovanými faktami chcú postupne zmeniť zmýšľanie ľudí a pohľad na danú vec. Najbližšie napríklad na odborných diskusiách v Aule UK v utorok 24. septembra.poznamenal rektor UK Marek Števček. Zodpovednosť za svoje činy by mal podľa neho však prevziať každý, pretože práve to je prvým krokom k riešeniu.podotkol Fikar. Práve koniec veku fosílnych palív je jednou z vecí , ktoré budú žiadať štrajkujúci počas masových protestov po celom svete.Ku globálnemu klimatickému štrajku sa pripája taktiež Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ).vyzval podpredseda ŠRVŠ pre mládež a šport Anton Cvik.Globálny klimatický štrajk sa bude konať v tisíckach miest po celom svete. Uskutoční sa pred samitom OSN o klimatickej kríze v New Yorku 23. septembra, na ktorej sa zúčastní i slovenská delegácia. Na zapojenie do klimatického štrajku vyzvali prednedávnom opäť študenti z hnutia Fridays for Future Slovensko. Na Slovensku by sa mali pochody konať okrem Bratislavy aj v Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici.