Ukončenie podpory Ukrajiny povedie k nárastu vojnových zločinov a možno aj v iných krajinách, varuje nemecká ministerka Baerbocková

27.9.2024 (SITA.sk) - Ukončenie spojeneckej podpory na sebaobranu Ukrajiny povedie k zvýšeniu počtu vojnových zločinov v podaní Ruska, nie k poklesu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, počas Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku to povedala nemecká ministerka zahraničných vecí Tá poukázala na skutočnosť, že pokiaľ si ruský vodca Vladimir Putin nebude chcieť sadnúť za rokovací stôl, ukončenie podpory ukrajinskej sebaobrany zo strany spojencov bude znamenať "ponechanie ukrajinských detských nemocníc bez ochrany"."Znamenalo by to viac vojnových zločinov, nie menej. A možno aj v iných krajinách," poznamenala Baerbocková.Šéfka nemeckej diplomacie zároveň zdôraznila, že po pozvaní Ruska na medzinárodný mierový samit "Putin poslal svoju odpoveď bombardovaním detskej nemocnice". Poznamenala tiež, že Rusko sa opakovane "pohráva s nedotknuteľnosťou hraníc pobaltských štátov a Poľska".