Ukradnuté auto mu zhorelo a z vlaku ho dvakrát vysadili. Kuriózny príbeh zlodeja sa začal a skončil v Žiari nad Hronom

Z auta opäť na vlak

Ku všetkému sa priznal

29.4.2023 (SITA.sk) - Polícia v Žiari nad Hronom riešila neuveriteľný príbeh zlodeja – smoliara. 30-ročný Zvolenčan sa doma pohádal s rodinou a rozhodol sa odísť vlakom do Bratislavy. Nemal však kúpený lístok, a tak ho sprievodca vysadil v Žiari nad Hronom.Tu sa chvíľu bezcieľne potuloval, až si v areáli firmy na Priemyselnej ulici všimol neuzamknuté auto a na sedačke spolujazdca kľúče. Auto naštartoval a vydal sa smerom do Bratislavy.V nádrži však nebol dostatok benzínu, a tak zastavil na najbližšej čerpacej stanici, kde natankoval. Odišiel bez zaplatenia.Čoskoro sa ukázalo, že auto nebolo technicky v poriadku, motor sa začal prehrievať a vozidlo začalo horieť. Zlodej ho nechal teda odstavené pri diaľnici a vydal sa k najbližšej železničnej stanici.Tu nastúpil do vlaku smerujúcemu do Zvolena, no opäť si nekúpil lístok a sprievodca ho vysadil v Novej Bani. Musel čakať na ďalší vlak, ktorým sa, tentoraz úspešne, dostal opäť do Žiaru nad Hronom.Tam si ho na základe popisu všimla hliadka obvodného oddelenia zo Žiaru nad Hronom, ktorá ho zadržala a predviedla na policajnú stanicu, kde sa ku všetkému priznal.Teraz čelí obvineniu z prečinu krádeže, ktorej sa dopustil napriek tomu, že je za obdobný skutok v podmienke. Informovala o tom Polícia SR na Facebooku.