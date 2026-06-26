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26. júna 2026

Ukrajina a Rusko si vymenili ďalších 320 vojnových zajatcov


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine vojnoví zajatci Výmena väzňov

Moskva uviedla, že každá zo strán prepustila po 160 zajatých vojakov. Výmenu podľa Ruska sprostredkovali Spojené arabské emiráty.



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russia_ukraine_war_34647 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Moskva uviedla, že každá zo strán prepustila po 160 zajatých vojakov. Výmenu podľa Ruska sprostredkovali Spojené arabské emiráty.

Rusko a Ukrajina si v piatok vymenili ďalších vojnových zajatcov. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Moskva získala späť 160 príslušníkov svojich ozbrojených síl, pričom na Ukrajinu odovzdala rovnaký počet ukrajinských vojakov.


„Stošesťdesiat ruských vojakov sa vrátilo z územia kontrolovaného kyjevským režimom. Výmenou bolo odovzdaných 160 ukrajinských vojnových zajatcov,“ uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti.



Psychologická podpora


Podľa Moskvy sa prepustení ruskí vojaci momentálne nachádzajú v Bielorusku, kde dostávajú potrebnú psychologickú a zdravotnú pomoc. Následne ich prevezú do Ruska na ďalšiu liečbu a rehabilitáciu.


Ruské ministerstvo obrany zároveň uviedlo, že sprostredkovateľom výmeny boli Spojené arabské emiráty, ktoré sa na podobných humanitárnych operáciách medzi oboma znepriatelenými krajinami podieľali už viackrát.


Ukrajinské úrady výmenu bezprostredne po oznámení z ruskej strany nepotvrdili ani sa k nej nevyjadrili.



Jediné, čo funguje


Výmena vojnových zajatcov patrí spolu s repatriáciou tiel padlých vojakov medzi niekoľko málo oblastí spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.


Obe strany napriek pokračujúcim bojom uskutočnili od začiatku vojny viacero výmen, často za sprostredkovania tretích krajín.




Zdroj: SITA.sk - Ukrajina a Rusko si vymenili ďalších 320 vojnových zajatcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine vojnoví zajatci Výmena väzňov
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