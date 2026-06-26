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26. júna 2026

Koniec plážovej sezóny. Ruské úrady na Kryme vyhlásili núdzový stav pre rastúce ukrajinské útoky


Tagy: Krym Núdzový stav Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Ruské úrady na anektovanom Kryme vyhlásili regionálny stav núdze. Opatrenie má pomôcť riešiť dôsledky zosilnených ukrajinských vzdušných útokov, ktoré podľa Moskvy spôsobujú problémy so zásobovaním ...



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russia_ukraine_69914 57404cf3a5774507a8030bd3675f019f scaled 1 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady na anektovanom Kryme vyhlásili regionálny stav núdze. Opatrenie má pomôcť riešiť dôsledky zosilnených ukrajinských vzdušných útokov, ktoré podľa Moskvy spôsobujú problémy so zásobovaním palivami a výpadky elektriny.


Úrady na Ruskom anektovanom Kryme v piatok vyhlásili núdzový stav regionálnej úrovne. Rozhodnutie prichádza v čase, keď polostrov čelí čoraz častejším ukrajinským útokom zameraným na logistickú a energetickú infraštruktúru.

Moskvou dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov oznámil, že núdzový stav bude platiť pre Krymskú republiku aj mesto Sevastopoľ. Podľa jeho slov má umožniť „rýchle riešenie úloh súvisiacich so zabezpečením stabilného fungovania všetkých sektorov“.

Ukrajinské útoky v ostatných týždňoch podľa ruských predstaviteľov vyvolali nedostatok pohonných hmôt a výpadky elektrickej energie. Kyjev tvrdí, že ide o odvetu za takmer každodenné ruské útoky na ukrajinských civilistov a energetickú infraštruktúru od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila 660 ukrajinských bezpilotných lietadiel vrátane strojov smerujúcich na Moskvu a Krym. Podľa Moskvy ide o jeden z najvyšších počtov zachytených dronov od začiatku vojny.

Ukrajina sa pri útokoch zameriava najmä na zariadenia spracúvajúce a vyvážajúce ropu. Cieľom je podľa Kyjeva obmedziť príjmy Ruska, ktoré financujú vojenské operácie. Minulý týždeň spôsobil ukrajinský útok rozsiahly požiar v rafinérii na juhovýchode Moskvy.

Aksionov vo štvrtok priznal, že Krym prechádza náročným obdobím a najvážnejším problémom je situácia so zásobovaním palivami. Zároveň pripustil, že ani ruská armáda nedokáže zabezpečiť úplnú ochranu polostrova. „Bohužiaľ, vo svete neexistujú systémy protivzdušnej obrany, ktoré by boli absolútne dokonalé z hľadiska bezpečnosti a účinnosti,“ uviedol.

Krym, ktorý Rusko obsadilo a anektovalo v roku 2014, zostáva napriek pokračujúcej vojne obľúbenou dovolenkovou destináciou pre ruských turistov. Ukrajinské ministerstvo obrany tento týždeň vyhlásilo, že jeho útoky „ukončujú plážovú sezónu na Kryme“ a varovalo, že vyhliadky pre turistov sú nepriaznivé. Kyjev naďalej považuje Krym za neoddeliteľnú súčasť svojho územia a odmieta sa ho vzdať.



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Zdroj: SITA.sk - Koniec plážovej sezóny. Ruské úrady na Kryme vyhlásili núdzový stav pre rastúce ukrajinské útoky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym Núdzový stav Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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