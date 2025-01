Ukrajina ako samostatný štát neprežije bez podpory USA a NATO, povedala Merkelová

18.1.2025 (SITA.sk) - Podľa bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Ukrajina nemôže zostať nezávislým štátom bez podpory zo strany Spojených štátov amerických a Severoatlantickej aliancie . Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.Len so Spojenými štátmi a prostredníctvom rámca NATO možno zabezpečiť, "že (vodca Kremľa Vladimir) Putin vojnu nevyhrá a Ukrajina zostane nezávislým štátom," povedala nemecká exkancelárka.Novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Merkelová opísala ako "špeciálneho prezidenta", pričom uviedla, že obhajuje "legitímne záujmy" Spojených štátov, avšak neverí v "navzájom výhodné situácie" v multilaterálnej spolupráci, ale skôr v to, že vždy existuje víťaz a porazený."Donalda Trumpa nezmeníme, ale môžeme na neho reagovať," povedala Merkelová a dodala, že pre USA by nebolo rozumné, keby si v Európe nehľadali spojencov. "Aj my sme silný faktor," dodala.