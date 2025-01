Funkcie by sa okrem Soláka podľa KDH mal vzdať aj Šutaj Eštok, SaS hovorí o potvrdení rozkladu polície

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Potvrdenie rozkladu polície na Slovensku

Odstúpenie Soláka nevráti život dvom nevinným ľuďom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.1.2025 (SITA.sk) - Koniec policajného prezidenta Ľubomíra Soláka pre útok v Spišskej Starej Vsi je na mieste, pretože nedokázal kompetentne a odborne viesť Policajný zbor , skončiť by však mal aj minister vnútra.Konštatuje to v stanovisku opozičné KDH s tým, Matúš Šutaj Eštok je spolu s policajným prezidentom zodpovedný za rozvrat polície, zníženie jej dôvery, odchody policajtov, rozvrat Národnej kriminálnej agentúry a neriešenie zásadných hrozieb, ktorým Slovensko denne čelí."Policajný zbor je v rozvrate, už dávno pod vedením ministra vnútra stratil schopnosť odhaľovať trestnú činnosť, v dôsledku politických zásahov a organizačného chaosu," skonštatovalo KDH.Strana SaS podľa svojho stanoviska považuje odchod policajného prezidenta za potvrdenie rozkladu polície na Slovensku. "O policajnom prezidentovi Ľubomírovi Solákovi sme počuli dvakrát- prvýkrát, keď bol vymenovaný, druhýkrát, keď odstúpil. Koniec neviditeľného policajného prezidenta je potvrdením rozkladu polície na Slovensku a nezvládanie rezortu ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom," vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling Poslankyňa Martina Bajo Holečková doplnila, že o odchode Soláka informovala už v novembri 2024. "Vtedy to pán Solák vehementne popieral, realita však bola taká, že sa čakalo na vhodnú chvíľu, kedy bude vymenený a na jeho miesto príde (šéf policajnej inšpekcie, pozn. SITA) Branislav Zurian . Pod zásterkou útoku v Spišskej Starej Vsi sa odohráva takáto tajuplná výmena bez toho, aby o nej bola verejnosť transparente informovaná," upozornila poslankyňa.Podľa exministra vnútra a opozičný poslanec Romana Mikulca hnutie Slovensko ) odstúpenie policajného prezidenta nevráti život dvom nevinným ľuďom."Matúša Šutaja Eštoka sme opakovane vyzývali, aby svojho neschopného policajného prezidenta odvolal. To neurobil, preto by dnes mal rovnako prijať politickú zodpovednosť a okamžite odstúpiť," skonštatoval Mikulec.