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09. septembra 2026

Predajcovia gastra na Trnavskom jarmoku zaplatia radnici nielen za stánok, remeselníci s ukážkami ušetria


Tagy: Poplatky Trnavský jarmok

Mesto Trnava v tomto roku prvýkrát zavádza pre predajcov občerstvenia dvojzložkovú platbu za možnosť predávať na jarmoku. Trnavský jarmok bude aj v tomto roku organizovaný predovšetkým ako ...



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iko_4168 11 scaled 1 676x450 9.9.2026 (SITA.sk) - Mesto Trnava v tomto roku prvýkrát zavádza pre predajcov občerstvenia dvojzložkovú platbu za možnosť predávať na jarmoku.


Trnavský jarmok bude aj v tomto roku organizovaný predovšetkým ako prezentácia tradičných ľudových remesiel. Remeselníci, ktorí budú okrem predaja aj ukazovať, ako ich výrobky vznikajú, zaplatia za účasť na jarmoku len 100 eur. Remeselníci, ktorí budú výrobky len predávať, zaplatia poplatok 250 eur.

Najväčšie podujatie v meste sa koná od štvrtka 10. septembra do nedele 13. septembra. Počas týchto dní jarmok v Trnave podľa viceprimátora Marcela Krajča každý rok navštívi viac ako 100 tisíc ľudí.

Novinku zatiaľ neodskúšali


Mesto Trnava v tomto roku prvýkrát zavádza pre predajcov občerstvenia dvojzložkovú platbu za možnosť predávať na jarmoku. Okrem nájomného za stánok chce radnica od predajcov aj určitú časť z ich tržieb. To platí v prípade, ak prekročia stanovené čiastky.

Predajcovia cigánskej, pečenej kačice s lokšami a ďalších jedál zaplatia za stánok 1500 eur a po novom aj 5 percent z obratu nad 15 tisíc eur. Predajcovia zmiešaného drobného gastra, ako sú langoše, zemiakové placky a podobné produkty, zaplatia za stánok 750 eur a 5 percent z obratu nad 7500 eur.

Predajcovia jednodruhového drobného gastra by okrem čiastky 350 eur mali aj 5 percent z obratu nad 3500 eur, ak takýto obrat dosiahnu. Ide o zatiaľ neodskúšanú novinku a preto nie je isté, či niekto takto stanovené hranice obratu vôbec prekročí.

Obrat musia vydokladovať


O tržbách a ziskoch predajcov na Trnavskom jarmoku kolujú legendy, ale overiteľné dáta z minulých rokov neexistujú. Predajcovia z jarmoku budú povinní doručiť organizátorovi najneskôr do 5 dní od skončenia podujatia písomný doklad o dosiahnutom obrate, najmä denné uzávierky eKasy, uzávierky registračnej pokladnice, pokladničné vyúčtovanie alebo iný preukázateľný účtovný doklad.

Ani táto nová povinnosť predajcov od účasti na jarmoku neodradila, zóny s občerstvením budú zriadené na parkoviskách na Vajanského ulici, pre Bernolákovej bráne a na Trhovej ulici.

Trnava bude platbu z obratu uplatňovať aj na tohtoročných vianočných trhoch.


Zdroj: SITA.sk - Predajcovia gastra na Trnavskom jarmoku zaplatia radnici nielen za stánok, remeselníci s ukážkami ušetria © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poplatky Trnavský jarmok
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