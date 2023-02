Ukrajina bude členom Európskej únie, ktorá vyhráva, povedal Zelenskyj v europarlamente

Rusko útočí na európsky spôsob života

Poďakovanie Európskej únii

Pravda o ruskej agresii

9.2.2023 (SITA.sk) - Rusko útočí na európsky spôsob života. V Európskom parlamente (EP) to v štvrtok počas svojho príhovoru povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , informuje na svojej webstránke televízia CNN.Ukrajinského lídra privítala predsedníčka EP Roberta Metsola , ktorá ho pred príhovorom ubezpečila, že Európa stojí za Ukrajinou a „sloboda zvíťazí“. „Ukrajina je Európa a budúcnosť vášho národa je v Európskej únii. Budeme s vami, ako dlho bude treba,“ povedala Metsola stojac pri Zelenskom, ktorý si v europarlamente vyslúžil standing ovation.Zelenskyj začal svoj príhovor slovami Sláva Ukrajine, na ktoré rovnako odpovedali viacerí europoslanci v sále. Poďakoval sa prítomným za ich „podstatnú a aktívnu“ podporu od začiatku vojny a vyzdvihol, čo „moderná Európa, mierová Európa, dáva svetu". „Európsky spôsob života, európsky štandard života, európske pravidlá života... právny poriadok,“ menoval.Rusko pritom podľa neho neútočí len na Ukrajincov, ale aj na európsky spôsob života. „My všetci si užívame túto spoločnú európsku históriu,“ povedal s tým, že ruský vodca Vladimir Putin sa snaží „vyhladiť“ európske hodnoty „totálnou vojnou“. „My to nedovolíme,“ skonštatoval ďalej a dodal, že Putin je diktátor, ktorý využíva sovietske zbrane a zbrane od ďalších diktátorských režimov, aby dosiahol svoj cieľ.Rusko chce podľa Zelenského vrátiť Európu do xenofóbie z tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. „Naša odpoveď na to je nie. Bránime sa. My sa musíme brániť“.„Je to dôležité nielen pre európske štáty, nielen pre komunity a spoločnosti Európy,“ upozornil a dodal, že „nezáleží na tom, kto sme ... vždy budeme bojovať proti neúcte. Predpokladom (našich snov pre naše deti a vnúčatá) je mier a bezpečnosť“.Nič z toho však nebude garantované, ak „neprekonáme protieurópsku silu, ktorá sám nám všetkým snaží ukradnúť našu Európu“. Zelenskyj si podľa BBC vyslúžil uprostred svojho príhovoru ďalší potlesk postojačky od europoslancov.Následne poďakoval Európskej únii za podporu obyčajných Ukrajincov a tiež tých, ktorí „šíria pravdu“ o ruskej agresii a tých, ktorí naďalej stoja pri Ukrajine. Vyjadril tiež vďaku za životne dôležité zásoby, ktoré EÚ poskytla Ukrajine, vrátane zbraní, energetických zariadení a paliva. Úniu zároveň vyzval, aby naďalej vytrvala v podpore jeho krajiny.Zelenskyj sa poďakoval aj všetkým európskym lídrom, ktorí pomáhajú Ukrajine „brániť európsky spôsob života" „Ukrajina bude členom Európskej únie - Európskej únie, ktorá vyhráva,“ pokračoval a svoj príhovor ukončil pozvaním všetkých na Ukrajinu a pozdravom Sláva Ukrajine, ktorý si opäť vyslúžil potlesk.Po príhovore dostal ukrajinský prezident vlajku Európskej únie, ktorú rozprestrel s Metsolou po boku a publikum opäť vstalo a tlieskalo.Zelenskyj sa v Bruseli zúčastní aj na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktoré bude mať na programe tri hlavné otázky: útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, európske hospodárstvo a konkurencieschopnosť a migračnú politiku.