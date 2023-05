Ukrajina bude potrebovať až 50 stíhačiek F-16, tvrdí poradca ministra obrany a na pomoc vyzýva dvoch spojencov

Otázka bojových lietadiel

Výcvik ukrajinských pilotov

16.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajina chce od západných partnerov získať celkovo 40 až 50 stíhačiek F-16, čím by mohla vytvoriť tri alebo štyri letky na ochranu svojho neba pred ruským bombardovaním. Ako referuje web Politico, povedal to poradca ukrajinského ministra obrany Jurij Sak. „Nikto nepovedal, že je to nemožné. Ak to porovnáte s obdobím spred troch mesiacov, keď sme ešte bojovali so získaním tankov, dnes všetci hovoria o koalícii bojových lietadiel. To je veľmi sľubné znamenie. Uvedomujeme si, že naša protivzdušná obrana sa nezaobíde bez stíhačiek F-16,“ povedal Sak.Poznamenal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce, aby bola otázka bojových lietadiel jednou z priorít samitu G7 v Hirošime a júlového samitu NATO v Litve.Ukrajinský prezident podľa poradcu ministra obrany dostal počas svojho európskeho turné v uplynulých dňoch „ubezpečenia“ od západných lídrov, že o tejto otázke budú v najbližšom čase diskutovať.Hoci Spojené kráľovstvo, Taliansko, Francúzsko a Nemecko nemôžu ponúknuť stíhačky F-16, Sak povedal, že „majú dôležitý hlas v medzinárodnej koalícii“ a Ukrajina by chcela, aby povzbudili spojencov, ako sú Spojené štáty a Turecko.Británia v pondelok oznámila, že súhlasila so začiatkom výcviku ukrajinských pilotov v lete a už pracuje s inými krajinami na možnom poskytnutí F-16 Ukrajine.Francúzsky prezident Emmanuel Macron po stretnutí so Zelenským vyhlásil, že „otvoril dvere“ výcviku pilotov z Ukrajiny. Neuviedol však žiadne podrobnosti.