Fico vyzval nového ministra obrany Sklenára, aby so Smerom rokoval o bezpečnostnej situácii a „vytratenej“ munícii (video)

Chcú vedieť, či je pripravený

Stav zásob munície je otázny

16.5.2023 (SITA.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) žiada nového ministra obrany Martina Sklenára , aby sa v čo najkratšom čase stretol s poslaneckým klubom strany a rokoval s nimi o dôležitých otázkach bezpečnosti SR.Uviedol to predseda strany Smer-SD na utorkovej tlačovej besede s tým, že chcú vedieť, či je nový minister pripravený prevziať zodpovednosť za konanie bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa. „Chceme sa baviť o tom, či je pripravený zobrať zodpovednosť za to, že zorganizoval odovzdanie zbraní, ktoré nemohol odovzdať. Štátne hmotné rezervy majú zo zákona povinnosť vytvárať rezervy pre štát pre bezpečnostné situácie. Vieme, že v skladoch bola munícia za 9 miliónov eur, ktorá sa vytratila a zrazu tam nie je. Nie je možné len tak vybrať zásoby štátu, a dať to inému štátu, pokiaľ nie je majetok vyhlásený za nepotrebný alebo nepoužiteľný," vyhlásil Fico s tým, že v týchto prípadoch dochádzalo k hrubému porušeniu zákonov.Ako ďalej predseda Smeru uviedol, odvolaním Juraja Krúpu (SaS) z pozície predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť nemá Slovensko kontrolné nástroje voči ministerstvu obrany a voči zložkám, ktoré zabezpečujú napríklad činnosti polície alebo iných zložiek spojených s ministerstvom vnútra. „Opakovane sme žiadali vládu, aby predložila informáciu o tom, čo všetko bolo vyvezené na Ukrajinu. Nás najmä zaujíma, v akom stave sú naše zásoby munície, pretože máme interné informácie, že krajiny strednej a východnej Európy majú obrovský problém, pokiaľ ide o muníciu. Dokonca samotné Nemecko priznáva, že otvárajú otázku obranyschopnosti. V akom stave musí potom byť SR," vyhlásil Fico s tým, že bývalý minister obrany odmietal predložiť akékoľvek informácie.Strana súčasne vyzvala novú vládu, aby urýchlene prijala návrh na skrátené legislatívne konanie vo veci Smerom predložených návrhov zákonov, ktoré sa týkajú zdražovania potravín.