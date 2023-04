Ukrajina bude potrebovať ďalších 18 miliárd eur, ekonomika utrpela najprudší pokles za viac ako tridsať rokov

Granty z USA

Finančné potreby

30.4.2023 (SITA.sk) - Ukrajina bude v roku 2024 potrebovať ďalších 18 miliárd dolárov. Ako referuje web Politico, povedal to ukrajinský minister financií Serhij Marčenko . Pred sobotňajším zasadnutím ministrov financií Európskej únie Marčenko povedal, že Kyjev bude na budúci rok potrebovať finančnú podporu od svojich západných partnerov, keďže rozpočtové potreby zostanú vysoké.Európska únia poskytuje tento rok Kyjevu pôžičky vo výške 18 miliárd eur, aby pomohla vyplniť dieru v ukrajinskom rozpočte. Tá sa odhaduje na približne tri až štyri miliardy dolárov mesačne. Granty z USA a pôžičky od Medzinárodného menového fondu, ako aj ďalšie bilaterálne príspevky, vynahrádzajú zvyšok.Zatiaľ čo Ukrajina pokračuje v boji za svoju slobodu, ekonomika krajiny upadá a utrpela najprudší pokles za viac ako 30 rokov s poklesom HDP o 30,4 %.„Pokiaľ ide o možné finančné potreby na rok 2024, budú tiež obrovské,“ povedal Marčenko. „Myslím si, že pre nás nebude ľahká úloha drasticky znížiť naše výdavky. Samozrejme, závisí to od vojenskej kampane, ale myslím si, že to nemôže byť menej ako 18 miliárd eur, ktoré sme mali na tento rok.“Na otázku, či je EÚ pripravená zopakovať túto úroveň podpory aj na budúci rok, eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal, že „diskusia o budúcom roku z pohľadu počtov a presných čísel závisí od diskusie o rozpočte Únie, ktorú začíname, ale nepochybne budeme pokračovať v našej podpore s rovnakým odhodlaním ako v ostatných rokoch“.