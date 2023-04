Poľsko zhabalo budovu slúžiacu ako škola detí ruských diplomatov, podľa Kremľa to nezostane bez tvrdej odpovede

Odovzdanie budovy

Poľské úrady „vpadli“ do školy





Poľsko sa postupne snaží získať späť množstvo nehnuteľností roky využívaných Ruskom. Varšavské úrady uviedli, že v sobotu skonfiškovaná budova bude sprístupnená varšavskému školskému systému, ktorý nemá priestory.





30.4.2023 (SITA.sk) - Varšavské úrady na základe rozhodnutia poľského súdu v sobotu skonfiškovali budovu školy, ktorá slúžila deťom ruských diplomatov a príslušníkov armády. To vyvolalo rozhorčenú odozvu Moskvy.Poľské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že požiadalo varšavské úrady, aby si nárokovali majetok, ktorý podľa Poľska malo Rusko vrátiť už pred rokmi.„Exekúcia je v úplnom súlade s ministerstvom zahraničných vecí a na základe súdneho príkazu, ktorý udelil poľskému štátu plné vlastnícke práva k budove, ktorú ruské veľvyslanectvo vlastnilo nezákonne už mnoho rokov,“ vyhlásil hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina.Do budovy, ktorá je ďaleko od ruského veľvyslanectva a nie je súčasťou diplomatických priestorov, prišla polícia a súdny úradník. Na odovzdanie budovy dali ruskej strane čas do soboty večera, čo sa napokon aj udialo.Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že poľské úrady „vpadli“ do školy s tým, že sa nachádza na ruskom veľvyslanectve, a označilo to za „očividné porušenie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961“.„Takýto drzý krok Varšavy, ktorý presahuje rámec civilizovanej medzištátnej komunikácie, nezostane bez našej tvrdej odpovede a dôsledkov pre poľské úrady a záujmy Poľska v Rusku,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí.