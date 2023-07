Ukrajina bude pri kazetovej munícii dodržiavať päť princípov, vyhlásil Reznikov

Päť zásad

Nový balík vojenskej pomoci

8.7.2023 - Ukrajina sa zaviazala dodržiavať päť zásad pri používaní kazetovej munície, ktorú jej sľúbili Spojené štáty. Ukrajinský minister Oleksij Reznikov to uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde tiež napísal, že tieto princípy Kyjev jasne komunikoval všetkým partnerom. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Na základe daných princípov Ukrajina použije danú muníciu len na oslobodenie svojich medzinárodne uznaných území a nie na oficiálne uznanom území Ruska, uviedol Reznikov.Ukrajinské sily nepoužijú kazetovú muníciu v mestách, ale len na bojisku, kde sa koncentruje ruská armáda, aby prerazili ruské obranné línie.Ďalej sa Ukrajina zaväzuje, že bude viesť prísne záznamy o použití týchto zbraní a oblastiach, kde budú použité. Na základe daných záznamov budú tieto územia prioritnými oblasťami na odmínovanie po ich oslobodení. Napokon sa Kyjev zaviazal, že o použití a účinnosti danej munície bude informovať partnerov.Vláda amerického prezidenta Joea Bidena poskytne kazetovú muníciu v rámci nového balíka vojenskej pomoci v hodnote 800 miliónov dolárov.Biden sa pre Fareeda Zakariu v televízii CNN vyjadril, že poskytnutie kontroverznej a mnohými krajinami zakázanej munície bolo „náročné rozhodnutie“, ale presvedčilo ho to, že Kyjev potrebuje muníciu pre svoju protiofenzívu voči Rusku.Medzinárodný dohovor, ktorý zakazuje používanie kazetovej munície, vstúpil do platnosti v roku 2010 a dosiaľ ho podporilo viac ako 100 krajín. Rusko ani Ukrajina však nie sú jeho zmluvnými štátmi. Rusi používajú kazetovú muníciu prakticky od začiatku invázie. Ukrajinské sily začali nedávno používať kazetovú muníciu z Turecka.