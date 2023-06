Putin sa poďakoval wagnerovcom, ktorí urobili „správne“ rozhodnutie, a dal im na výber z troch možností

27.6.2023 - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok večer v príhovore k národu poďakoval bojovníkom žoldnierskej Wagnerovej skupiny , ktorí urobili „správne rozhodnutie" a zastavili svoj pohyb.„Ďakujem tým vojakom a veliteľom z Wagnerovej skupiny, ktorí urobili jediné správne rozhodnutie, nešli do bratovražedného krviprelievania, zastavili sa na poslednej línii," povedal Putin. Informuje o tom web cnn.com.Putin ďalej uviedol, že títo bojovníci budú mať „možnosť pokračovať v službe Rusku uzatvorením kontraktu s ministerstvom obrany alebo inými bezpečnostnými úradmi alebo sa môžu vrátiť k svojim rodinám a priateľom. Kto chce, môže ísť do Bieloruska." Počas prejavu Putin nespomenul meno lídra Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Ruský prezident v pondelkovom večernom prejave vyhlásil, že „ozbrojená vzbura by bola aj tak potlačená". „Občianska solidarita ukázala, že akékoľvek vydieranie a pokusy organizovať domácu vzburu sa skončia porážkou," dodal.