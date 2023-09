Ukrajina bude pripravená na členstvo v EÚ o dva roky a v NATO ešte skôr, tvrdí vicepremiérka Stefanišynová

5.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajina bude pripravená na členstvo v Európskej únii (EÚ) o dva roky a v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) ešte skôr.Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre Hlas Ameriky to povedala ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová Vicepremiérka v komentári k slovám predsedu Európskej rady Charlesa Michela o potrebe pripraviť EÚ na rozšírenie do roku 2030 poznamenala, že to neznamená, že Ukrajina musí sedem rokov čakať na možnosť vstupu.Stefanišynová je presvedčená, že Ukrajina bude schopná viesť efektívne rokovania, splniť všetky záväzky súvisiace s implementáciou európskych noriem, ako aj vytvoriť podmienky na oživenie ukrajinskej ekonomiky, čo Ukrajine umožní stať sa konkurencieschopným členom Európskej únie.„Budeme pripravení na členstvo v Európskej únii v najbližších dvoch rokoch, ale, samozrejme, priebeh vojny určí politický rámec pre toto rozhodnutie,“ skonštatovala Stefanišynová.