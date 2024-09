Ukrajina by mohla vstúpiť do Európskej únie do roku 2030, podľa Kataríny Mathernovej je to reálny cieľ

19.9.2024 (SITA.sk) - Prognóza o vstupe Ukrajiny do Európskej únie do konca tohto desaťročia je reálna. V rozhovore pre web Európska pravda to uviedla veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, Slovenka Katarína Mathernová „Ako som už niekoľkokrát povedala v predchádzajúcich rozhovoroch, myslím si, že cieľ, ktorý spomínal predseda (Európskej rady) Michel, týkajúci sa vstupu Ukrajiny do EÚ do konca tohto desaťročia, nie je nereálny. Myslím si, že je reálny,“ povedala Mathernová.Pri otázke o roku 2030 ako možnom termíne uviedla, že verí, že sa to môže stať.Podotkla, že pri vstupe nejakej krajiny nejde len o technický proces rokovaní, ale tiež o samotnú ratifikáciu všetkými členskými štátmi. „A to si vždy vyžaduje čas. V prípade rozšírenia v roku 2004 to trvalo približne rok a pol,“ skonštatovala veľvyslankyňa.