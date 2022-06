Ukrajina chce obnoviť napriek vojne profesionálne futbalové súťaže, schválil to prezident Zelenskyj

Futbal je dobrý na rozptýlenie

Organizácia po dohode s armádou a vládou

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Napriek stále trvajúcemu vojenskému konfliktu to vyzerá tak, že v lete sa na Ukrajine opäť budú hrať futbalové súťaže. Prezident Ukrajinskej futbalovej federácie Andrij Pavelko sa na tom podľa jeho slov dohodol s prezidentom krajiny Volodymyrom Zelenským. Diskutoval o tom aj s prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannim Infantinom a šéfom Európskej futbalovej únie (UEFA) Alexandrom Čeferinom . "Informoval som ich, že súťaže budú pokračovať aj počas vojnového stavu a že počítame s ich podporou. Teraz riešime podrobnosti," uviedol Pavelko."Hovoril som s prezidentom o tom, aký dôležitý je futbal na rozptýlenie. Od detí až po starých ľudí, všetci sa sústreďujú na vojnu. Každý deň dostávajú informácie o úmrtiach a o dopade vojny. Hovorili sme o tom, ako môže futbal pomôcť ľuďom myslieť na budúcnosť, pretože teraz, samozrejme, nie sú v dobrom psychickom rozpoložení. Sú v tej najhoršej možnej nálade. Spolu s prezidentom sme sa dohodli, že v auguste budú pokračovať súťaže, okrem Premier League aj ďalšie dve profesionálne ligy mužov a ženská súťaž," vysvetlil Pavelko.Vedúci predstaviteľ ukrajinského futbalu mohol opustiť krajinu a diskutovať o pokračovaní súťaží napriek tomu, že ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov musia zostať doma v prípade, že by ich bolo treba pri bránení vlasti.Výnimku majú športovci, ktorí pôsobia v zahraničí. Zatiaľ nie je známe, v ktorých častiach Ukrajiny by sa obnovené súťaže mohli hrať. "Budeme sa so zástupcami armády a vlády baviť o tom, ako by sme to mohli bezpečne zorganizovať," doplnil Pavelko.Všetky športové súťaže sa na Ukrajine zastavili koncom februára, keď sa začala ruská vojenská invázia. V najvyššej futbalovej lige vtedy viedol klub Šachtar Doneck a po oficiálnom ukončení Premier League v apríli má istú miestenku do skupinovej fázy Ligy majstrov v sezóne 2022/2023. Na vlastnom štadióne nehral od roku 2014 po začiatku bojov na východe krajiny.