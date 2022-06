Černákova Tampa zažila po troch rokoch prehru v zápasoch play-off, podľa trénera Coopera sú hráči stále motivovaní (video)

Tampa je stále motivovaná





Cenná lekcia pre New York





Nominácia Šesťorkina na Vezinovu trofej





5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejový klub Tampa Bay Lightning zo zámorskej NHL po troch rokoch okúsil pocit prehry v dvoch zápasoch play-off za sebou. Po prvých dvoch dueloch finále Východnej konferencie prehráva v sérii proti New Yorku Rangers 0:2 na zápasy, no úradujúci dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára sa neplánuje vzdať."Nikto od nás neočakával, že vo finále konferencie zvíťazíme 4:0 na zápasy," upokojoval médiá francúzsky útočník Tampy Pierre-Edouard Bellemare. "Blesky" so slovenským obrancom Erikom Černákom v zostave sa pokúsia znížiť stav série v nedeľňajšom treťom stretnutí na domácom ľade."Skôr alebo neskôr prehráte v play-off dva zápasy za sebou. Je úžasné, že nám sa to nestalo niekoľko rokov. Vyradili nás tie dve prehry z play-off? Nie. Nepochybujte o tom, že sme stále motivovaní," vyhlásil tréner Tampy Jon Cooper Vrátil sa ešte k prehre 2:3 v druhom zápase série: "V závere sme do toho dali všetko, aby sme vyrovnali stav. Ak sa chceme ešte vrátiť do série, musíme predviesť takúto snahu omnoho častejšie," doplnil kouč floridského mužstva, ktoré prehrávalo v sérii play-off 0:2 na zápasy naposledy v roku 2019. Odvtedy zareagovalo na prehru v play-off víťazstvom v 18 prípadoch za sebou. Túto rekordnú šnúru pretrhli až "jazdci".Hráči New Yorku čelili vyradeniu v prvom aj druhom kole tohtoročných vyraďovacích bojov. V sérii proti Pittsburghu Penguins otočili stav z 1:3 na 4:3 na zápasy, v konferenčnom semifinále proti Caroline Hurricanes prehrávali 0:2 aj 2:3 na zápasy."Je to vzrušujúce, ale už sme boli v ich pozícii, keď sme prehrávali v sérii 0:2. Myslím si, že to pre nás bola cenná lekcia a teraz nepoľavíme. Na súperových klziskách sme sa postupne zlepšovali. Je dôležité, aby sme sa pokúsili hrať vonku rovnakým štýlom a tak dobre ako doma," myslí si obranca Adam Fox "Blueshirts" zdolali "blesky" vo všetkých piatich vzájomných dueloch v sezóne 2021/2022, vrátane troch v základnej časti. Historicky dokázali uspieť v sérii play-off v 11 z 13 prípadov, keď viedli 2:0 na zápasy. Za prvou účasťou vo finále Stanleyho pohára od roku 2014 ich ťahá ruský brankár Igor Šesťorkin , ktorý v súboji krajanov zatiaľ zatieňuje Andreja Vasilevského. "Je neskutočný, v každom zápase predvedie niekoľko výnimočných zákrokov. Samozrejme, vkladáme do neho veľa dôvery. Nechávame ho robiť si svoju prácu, snažíme sa obmedziť počet súperových šancí blokovaním striel. On však vždy dokáže nejako zastaviť puk," vyzdvihol svojho spoluhráča obranca K’Andre Miller.Sám Šesťorkin sa príliš nezaoberá jeho porovnávaním s úspešnejším Vasilevským v bránke Tampy Bay. "Nemyslím si, že na tom teraz záleží. Netreba zabúdať na to, že séria sa hrá na štyri víťazstvá. Musíme len pokračovať v doterajších výkonoch," povedal 26-ročný moskovský rodák, ktorý sa dostal do záverečnej nominácie na Vezinovu trofej pre najlepšieho gólmana aj Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča ročníka.