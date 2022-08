Ukrajina dostala od USA aj strely AGM-88 HARM, aby jej lietadlá mohli útočiť na ruské radarové systémy

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Pentagon oznámil, že Spojené štáty poslali Ukrajine protiradarové strely, aby jej lietadlá mohli útočiť na ruské radarové systémy. Je to po prvý raz, čo priznal poslanie predtým neoznámených striel Ukrajine.Zástupca ministra obrany pre politiku Colin Kahl na tlačovom brífingu uviedol, že Spojené štáty poslali niekoľko striel, ale nespresnil koľko, kedy ich poslali ani aký druh to bol.Nemenovaný predstaviteľ z oblasti obrany pre televíziu CNN uviedol, že to boli strely AGM-88 HARM, ktoré majú dolet viac ako 48 kilometrov. Ukrajina zatiaľ verejne nepriznala, že by dostala alebo použila tieto strely