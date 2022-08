Ako hodnotíte inváziu Československa v roku 1968 a ruskú okupáciu? Každý tretí Slovák do 35 rokov nemá názor

Nízke povedomie mladších generácií

Rozdiely medzi jednotlivými krajmi

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Každý tretí Slovák do 35 rokov nemá názor na okupáciu Československa v auguste 1968. Vyplýva to z prieskumu, v ktorom Globsec skúmal postoje vyše 3000 ľudí na Slovensku.„Slabé poznatky o udalostiach augusta 1968 možno pozorovať najmä u mladých. Zatiaľ čo 78 percent respondentov starších ako 65 rokov vníma tieto udalosti negatívne, len 55 percent respondentov vo veku 25-34 rokov ich vníma negatívne, pričom veľké percento mladých Slovákov nevie, ako má dané historické udalosti zhodnotiť," uviedol Globsec vo svojom prieskume.Na otázku „Ako hodnotíte inváziu Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a dvadsaťročnú ruskú okupáciu?“ odpovedalo 14 percent respondentov, že obsadenie a následnú normalizáciu vníma pozitívne, zatiaľ čo každý piaty respondent nevedel na danú otázku odpovedať.Šesťdesiatšesť percent respondentov vníma udalosti augusta 1968 a následnú dvadsaťročnú okupáciu krajiny negatívne.„Nízke povedomie mladších generácií o kľúčových historických udalostiach na Slovensku zvyšuje ich zraniteľnosť voči aktérom, ktorí sa snažia účelovo interpretovať tieto historické udalosti na polarizáciu a šírenie dezinformácií," dodala analytička Globsecu Katarína Klingová V prieskumoch Globsecu sa pravidelne ukazuje, že ženy sa menej zaujímajú o geopolitické témy alebo politické dianie a ich poznatky v tejto oblasti sú preto horšie.Väčšie nedostatky o historických udalostiach u žien boli spozorované aj pri otázke invázie a následnej okupácii Československa. Zatiaľ čo 70 percent mužov a 63 percent žien, ktorí sa zapojili do prieskumu, vníma tieto udalosti negatívne, 25 percent žien odpovedalo „neviem“. Je to desať percentuálnych bodov viac u ako mužských respondentov, ktorí tiež „nevedeli“.Rozdiely vo vnímaní možno pozorovať aj medzi jednotlivými krajmi. Zatiaľ čo väčšina respondentov v každom kraji vníma tieto historické udalosti negatívne, v Bratislavskom kraji je to 74 percent, pričom v Prešovskom alebo Banskobystrickom kraji je to len 61 percent respondentov. Podobné rozdiely možno pozorovať aj v prípade odpovedí „neviem“, pričom 25 percent respondentov v Trnavskom, 23 percent v Banskobystrickom a 21 percent v Nitrianskom kraji nevie zhodnotiť túto historickú udalosť.