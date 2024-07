Ukrajina dostane povolenie útočiť západnými zbraňami na Rusko, podľa ministra Sikorského je to len otázka času

25.7.2024 (SITA.sk) - Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski povedal, že Ukrajina skôr či neskôr dostane od svojich spojencov povolenie zasiahnuť západnými zbraňami ciele hlboko na území Ruskej federácie. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Sikorski to povedal pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM.„Takýchto diskusií sme už mali veľa. O Leopardoch (tankoch), o západnej výzbroji všeobecne, o F-16... Podľa mňa má Ukrajina právo a mala by byť schopná zostreľovať lietadlá a útočiť na letiská, z ktorých vzlietajú,“ povedal Sikorski.Na otázku, či sa západní politici obávajú toho, čo urobí ruský vodca Vladimir Putin , ak NATO povolí Ukrajine zásahy na ruskom území, Sikorski odpovedal: „Nie.“„Nevidím, že by sa Putin brzdil. Okrem toho, že nepoužil jadrové zbrane, myslím si, že používa všetko, čo má. Vrátane obrovských bômb, ktoré používa na ničenie dedín s civilným obyvateľstvom. Všetky tie zverstvá, ktorých je schopný, už boli použité na bojisku,“ uviedol poľský minister zahraničných vecí.