Vrátili ste šancu čistej prírode

25.7.2024 (SITA.sk) - Zákazníci Lidla venovali už viac ako 100-tisíc eur na čistenie prírody. Diskont umožňuje ako jediný obchod na Slovensku darovať záloh z vratných obalov na pomoc prírode.Aj malá krajina akou je Slovensko môže niekedy inšpirovať tie väčšie. Jedným z úspešných príkladov je zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Systém funguje na Slovensku od januára 2022 a doteraz bolo odovzdaných viac ako 2,3 miliardy vratných obalov, čo je viac než 90%-ná návratnosť.Lidl od začiatku podporuje myšlienku zálohovania a pripravoval sa na ňu už dva roky vopred. Vratný automat sa nachádza v každej predajni diskontu, v 80% obchodov sú k dispozícii dokonca až dva a celkovo je ich takmer 300. Zálohovanie v Lidli je správna voľba. A to aj preto, že práve Lidl ako jediný obchod na Slovensku umožňuje zákazníkom darovať záloh na čistenie prírody. Doteraz venovali ľudia prostredníctvom Lidla viac ako 100-tisíc eur pre organizáciu Upracme Slovensko."Je to neuveriteľné a sme nesmierne vďační za to, že sa nájde toľko ľudí, ktorí sa dobrovoľne vzdajú svojich peňazí zo záloh a darujú ich iným neznámym dobrovoľníkom na to, aby pomohli upratať našu prírodu a okolie. Je to krásny príklad dôvery medzi ľuďmi a spojenia sa pre dobrú vec. Ďakujeme!" povedala Veronika Repiská z Upracme Slovensko.V Lidli pri každom vrátení zálohovaných obalov dostáva zákazník na výber, či chce svoju zálohu za vrátené PET fľaše a plechovky uplatniť pri nákupe v danej predajni alebo ju chce venovať iniciatíve Upracme Slovensko. Táto organizácia podporuje dobrovoľníkov – jednotlivcov či partie kamarátov, kolegov, žiakov, susedov – aby urobili svoje okolie krajším a čistejším. Vďaka spolupráci s Lidlom organizuje množstvo aktivít naprieč celou našou krajinou. Dobrovoľníci bezplatne získajú vrecia, rukavice a ďalšie pomôcky na vyzbieranie odpadkov z prírody.Len od začiatku roka sa do upratovania zapojilo už takmer 80 tisíc dobrovoľníkov. Zorganizovali viac ako 1300 upratovaní v rôznych kútoch Slovenska, kde sa im podarilo vyzbierať vyše 855 ton odpadu. Od začiatku partnerstva Lidla a OZ Upracme Slovensko sa vyčistilo cez 1 500 lokalít po celom Slovensku a odovzdalo takmer 800 balíčkov s upratovacími pomôckami."Projekt Upracme si Slovensko dosahuje výborné výsledky, čo nás veľmi teší. Je dôležité, aby sa do takýchto aktivít zapájalo čo najviac dobrovoľníkov, pretože každý z nás môže ovplyvniť v akom svete budú vyrastať naše deti. Tento projekt jednoznačne potvrdil svoj význam a veríme, že bude aj naďalej inšpirovať mnohých jednotlivcov a firmy. Našimi projektami v oblasti ochrany životného prostredia chceme predchádzať vzniku odpadov, upozorňovať na problém znečistenia a prispievať k jeho riešeniu." hovorí Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.Lidl sa téme zálohovania venuje už od leta 2020. Vtedy svojim zákazníkom v dvoch bratislavských a košických predajniach ponúkol možnosť odovzdávať plastové obaly a plechovky v rámci projektu Bude z toho haluz a zaviazal sa venovať za každý obal 10 centov na obnovu zelene. Bilancia projektu prekvapila všetkých – bezmála 120 000 PET fliaš a plechoviek znamenalo, že bratislavský Ružinov a košická mestská časť Západ získali tisíce eur na výsadbu stromov a kríkov.