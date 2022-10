Ukrajina je ako testovacie pole západných zbraní proti Rusku, Reznikov prišiel so zaujímavým konceptom spolupráce

Spolupráca pri vývoji zbraní

Testovanie zbraní proti Rusku

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov je optimistický, čo sa týka väčšieho množstva vojenskej pomoci od Západu, vrátane tankov a bojových lietadiel.Ako referuje web politico.com, Reznikov tiež navrhol vytvorenie spoločných podnikov s Poľskom, Spojeným kráľovstvom a Nemeckom na vývoj zbraní, predovšetkým so zameraním na systémy protivzdušnej obrany.Reznikov povedal, že mnohé z toho, čo sa kedysi považovalo za zakázané, vrátane dronov, rakiet a delostrelectva, sa nakoniec dostalo na Ukrajinu.„Zo všetkých strán dostávam jasný signál, že nech sa deje čokoľvek, krajiny budú podporovať Ukrajinu až do konca tejto vojny a som si istý, že koniec tejto vojny bude znamenať víťazstvo pre Ukrajinu,“ povedal Reznikov.Ukrajinské použitie západných zbraní nielen pomáha vytlačiť ruské jednotky z okupovaných území, ale je to podľa Reznikova aj spôsob, ako môžu krajiny otestovať svoje vybavenie proti ruskej armáde, ktorá bola donedávna považovaná za druhú najvyspelejšiu po americkej.„Počas tejto vojny máme na Ukrajine bojové testovacie pole. Myslím si, že všetky (krajiny) vidia, ako tieto systémy používame. Viete, že v poli máme osem rôznych 155-milimetrových delostreleckých systémov. Takže je to ako súťaž medzi systémami, aby sme zistili, ktorý sa ukáže ako najúčinnejší,“ skonštatoval Reznikov.