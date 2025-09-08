Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

08. septembra 2025

Ukrajina je len začiatkom Putinových dobyvačných plánov, hovorí Merz


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Imperialistický plán ruského vládcu Vladimira Putina by sa dobytím Ukrajiny neskončil, ale išlo by skôr len o začiatok, varoval v pondelok nemecký kancelár Friedrich Merz. Na konferencii nemeckých ...



france_germany_97951 676x451 8.9.2025 (SITA.sk) - Imperialistický plán ruského vládcu Vladimira Putina by sa dobytím Ukrajiny neskončil, ale išlo by skôr len o začiatok, varoval v pondelok nemecký kancelár Friedrich Merz.


Na konferencii nemeckých veľvyslancov Merz povedal, že „denne a s rastúcou intenzitou zažívame hybridné ruské útoky, a to aj na našu infraštruktúru“. Zároveň poukázal na „provokácie Moskvy v Severnom a Baltskom mori“.

Nová bezpečnostná architektúra


Máme historické úlohy,“ pokračoval kancelár, a to „vybudovať novú bezpečnostnú architektúru, ktorá by mala vydržať niekoľko ďalších desaťročí“. „To, čo sme nazývali liberálnym svetovým poriadkom, je pod tlakom z mnohých strán, vrátane politického Západu,“ povedal. „Nový konflikt medzi systémami vypukol medzi liberálnymi demokraciami a osou autokracií," dodal.

Tvárou v tvár spochybňovaniu budúcej súdržnosti transatlantickej aliancie zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa sa Merz sa snaží o posilnenie obranných kapacít Nemecka. Kancelár chce, aby jeho krajina mala „najsilnejšiu konvenčnú armádu“ v Európe.

Od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022, je Nemecko druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Kyjevu.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina je len začiatkom Putinových dobyvačných plánov, hovorí Merz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
