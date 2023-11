Ukrajina je podľa Orbána od vstupu do EÚ vzdialená „svetelné roky“, jeho vláda im bude robiť prekážky

Odmietanie rozhovorov

Brzdenie vstupu do EÚ

19.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajina je podľa maďarského premiéra Viktora Orbána od vstupu do Európskej únie vzdialená „svetelné roky“. Ide o signál, že jeho vláda pravdepodobne bude robiť prekážky ambíciám Kyjeva vstúpiť do EÚ.Na kongrese svojej strany Fidesz Orbán v sobotu povedal, že on a jeho vláda odmietajú rozhovory EÚ o tom, či formálne pozvať Ukrajinu na začatie rokovaní o jej členstve v bloku.Tieto rozhovory sú naplánované na polovicu decembra. Prijatie nového člena EÚ si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých existujúcich členských krajín Únie.Na sobotňajšom sneme Fideszu v Budapešti Orbána jedenástykrát v rade zvolili za predsedu strany.Orbán potom povedal, že jednou z hlavných priorít jeho vlády v nasledujúcich mesiacoch bude brzdenie vstupu Ukrajiny do EÚ.„Našou úlohou bude napraviť chybný sľub o začatí rokovaní s Ukrajinou, keďže Ukrajina je teraz svetelné roky vzdialená od Európskej únie,“ povedal Orbán. Európska komisia začiatkom novembra odporučila začať prístupové rozhovory s Ukrajinou a uviedla, že vláda v Kyjeve „preukázala pozoruhodnú úroveň inštitucionálnej sily, odhodlania a schopnosti fungovať“. Orbán však tvrdí, že by sa nemali začať rokovania s krajinou, ktorá je vo vojne.