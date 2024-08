Ukrajina kontroluje v Kurskej oblasti už 74 dedín, tvrdí Zelenskyj

13.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v súčasnosti kontroluje 74 dedín v ruskej Kurskej oblasti. Ako referuje web Kyiv Independent, v utorok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Cezhraničná invázia Ukrajiny do susednej Kurskej oblasti sa začala 6. augusta a v pondelok Ukrajina vyhlásila, že má pod kontrolou tisíc kilometrov štvorcových ruského územia.Ruské regionálne úrady v pondelok tvrdili, že Ukrajina má pod kontrolou 28 dedín v Kurskej oblasti. Rusi tvrdili, že Ukrajinci postúpili 12 kilometrov do ruského územia pozdĺž 40-kilometrového frontu.Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v utorok uviedol, že Ukrajinci postúpili o ďalšie tri kilometre a prevzali kontrolu nad ďalšími 40 kilometrami štvorcovými ruského územia. Naproti tomu ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že zastavilo pokus Ukrajiny preniknúť hlbšie do Kurskej oblasti.Medzitým hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj v utorok novinárom povedal, že „na rozdiel od Ruska sa Ukrajina nesnaží zmocniť sa územia“, ale chce akurát chrániť životy Ukrajincov. Cieľom ukrajinského vpádu do ruskej Kurskej oblasti je zabrániť Moskve poslať ďalšie posily na front v Donbase a zastaviť ruské cezhraničné útoky, povedal Tychyj.