Niektoré ruské jednotky trpia nedostatkom pitnej vody, dodávky obmedzujú škody na komunálnej infraštruktúre

13.8.2024 (SITA.sk) - Niektoré jednotky ruskej armády bojujúce na Ukrajine pravdepodobne trápi nedostatok pitnej vody. Upozorňuje na to britské vojenské spravodajstvo. Britské ministerstvo obrany na sociálnej sieti X vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine konštatuje, že dodávky vody obmedzujú škody na komunálnej infraštruktúre spôsobené ruskými útokmi aj nadpriemerne teplé počasie.Niektoré vojenské jednotky v reakcii na nedostatok vody prikročili k pokusom o filtrovanie, napríklad vody z kaluží, aby uspokojili ich každodenné potreby. To veľmi pravdepodobne u vojakov viedlo k nárastu chorôb prenášaných vodou.Rezort poukazuje aj na júlovú správu prokremeľského vojenského blogera, ktorý informoval o obmedzení dávok vody pre ruských pilotov na jeden liter na deň. To zodpovedá štvrtine minimálne odporúčanej spotreby vody na prácu pri vysokých teplotách. Ruskí piloti sa tak údajne obrátili na miestnych predstaviteľov.Nedostatok vody, ktorý vedie k dehydratácii a zvýšenému riziku infekcií, podľa Londýna takmer určite ovplyvní morálku a operačnú účinnosť ruských síl.