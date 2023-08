Ukrajina má podľa Holandska právo použiť dodané zbrane na sebaobranu najlepšie, ako dokáže. Vrátane stíhačiek F-16

Anexiu Krymu neuznali

Iba na sebaobranu

25.8.2023 (SITA.sk) - Ak Ukrajina používa poskytnuté zbrane na sebaobranu, má právo používať ich tak efektívne, ako dokáže.Povedala to v súvislosti s chystaným dodaním stíhačiek F-16 Kyjivu holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová „Je to také jednoduché: Nikdy sme neuznali anexiu Krymu. Ukrajina má rovnaké hranice ako v roku 1991, keď ste sa opäť stali nezávislou krajinou. To sa nezmenilo," uviedla šéfka holandského rezortu obrany v rozhovore pre Európsku pravdu.„Podporujeme vaše právo na sebaobranu. Podporujeme vašu územnú integritu uznanú mnohými krajinami vo svete," povedala Ollongrenová.Ministerka zdôraznila, že to je Ukrajina, kto je vo vojne, a preto je na Ukrajine rozhodnúť, akým spôsobom a ako dlho bude bojovať.„Keď posielame zbrane na Ukrajinu, máme vedieť, že ich použijete na sebaobranu. Pokiaľ sú vaše kroky zamerané na sebaobranu, tak ich používajte najlepšie, ako dokážete," dodala Ollongrenová.Podľa predošlých správ holandská ministerka obrany považuje za realistické poslanie stíhačiek F-16 na Ukrajinu o šesť až osem mesiacov.