Ukrajina musí v protiofenzíve zariskovať, podľa analytika je potrebný oveľa väčší pokrok

Pobrežie Azovského mora

Degradácia ruského delostrelectva, munície a paliva

11.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda by si v rámci protiofenzívy mala uvedomiť, že leto sa pomaly končí, a ísť do väčšieho rizika skôr, než príde jeseň.Ako referuje web news.sky.com, tvrdí to expert na obranu Michael Clarke , niekdajší generálny riaditeľ britského Royal United Services Institute (RUSI) Ak má podľa neho ukrajinská armáda dosiahnuť svoj hlavný strategický cieľ, dostať sa k pobrežiu Azovského mora, je potrebný „oveľa väčší pokrok“.Pripomenul však, že priaznivé počasie bude tento rok už len približne dva mesiace.Celá 1 200-kilometrová frontová línia je aktívna, ale ukrajinské úsilie sa sústredilo na degradáciu ruského delostrelectva, zásob munície a paliva za frontovými líniami.„Všetko je teraz v hre, pretože Ukrajinci majú tri zo štyroch miest, kde prenikli. Myslím si, že teraz musia začať riskovať a naozaj sa pokúsiť urobiť prielom, aj keď im to spôsobí veľké straty,“ povedal Clarke, podľa ktorého je cieľom útokov ukrajinskej armády na ruské zásoby prinútiť Rusov k neriadenému ústupu.