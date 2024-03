Ukrajina očakáva od Bruselu predloženie rokovacieho rámca o vstupe krajiny do Európskej únie

4.3.2024 (SITA.sk) - Ukrajina očakáva, že Brusel najneskôr 12. marca predloží Kyjevu rámec rokovaní o budúcom vstupe krajiny do európskeho bloku.„Očakávame, že Európska komisia najneskôr 12. marca predstaví svoj rokovací rámec a posúdi náš pokrok v reformách, aby krajiny Európskej únie mohli do 19. marca prijať rozhodnutie,“ uviedla podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku integráciu Oľha Stefanišynová . Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Schválenie rokovacieho rámca by sa malo uskutočniť na medzivládnej konferencii, ktorá sa bude konať po samite lídrov EÚ 19. marca. Zvolanie medzivládnej konferencie znamená skutočný začiatok prístupových rokovaní.