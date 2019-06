Ukrajina pozastavila svoju účasť na zasadnutí Rady Európy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 25. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril sklamanie nad rozhodnutím Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), ktoré v noci na utorok schválilo návrh na obnovenie hlasovacích práv Rusku v tomto orgáne.Ukrajinská delegácia v reakcii na toto rozhodnutie pozastavila svoju účasť na prebiehajúcom zasadnutí PZ RE, napísala agentúra UNIAN.napísal v utorok na Facebooku Zelenskyj, ktorého citovala agentúra AFP.Zelenskyj podľa vlastných slov minulý týždeň hovoril o tejto otázke s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom i s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Snažil sa ich presvedčiť, že Rusku za súčasných okolností hlasovacie práva vrátiť nemožno.napísal ukrajinský prezident.Podľa tlačovej agentúry UNIAN sa ukrajinská delegácia v reakcii na tento krok rozhodla, že pozastaví svoju účasť na prebiehajúcom zasadnutí PZ RE v Štrasburgu. Zároveň predložila proti rozhodnutiu poslancov oficiálny protest.Ukrajinská delegácia sa rozhodlanapísal na Facebooku šéf delegácie Kyjeva Volodymyr Arijev.Delegácia podľa neho okrem toho požiadala ukrajinský parlament a prezidenta, aby zvážili ďalšie pôsobenie Ukrajiny v PZ RE.Hlasovacie práva v tomto orgáne boli Moskve odňaté pred piatimi rokmi po anektovaní Krymského polostrova Ruskom. Poslanci PZ RE rozhodli o ich vrátení v noci na utorok aj napriek dôrazným námietkam Ukrajiny.Rusko tak bude môcť opäť začať zúčastňovať na zasadnutiach PZ RE, ktoré tri roky bojkotovalo práve kvôli odňatiu hlasovacích práv. Ruská delegácia trvala na zrušení týchto nariadení ako na podmienke svojho návratu do PZ RE a od júna roku 2017 neplatí členské príspevky do RE.Rusko pohrozilo celkovým odchodom z Rady Európy, ak by mu bolo odopreté právo hlasovať v stredajšej voľbe nového generálneho tajomníka.