Ukrajina požiadala o vybavenie pre desať brigád, ale západní partneri poskytli oveľa menej, tvrdí Zelenskyj

Desať brigád bez vybavenia

Ruský tlak na fronte rastie

30.11.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Ukrajina požiadala o vybavenie pre desať vojenských brigád na boj proti ruskej agresii. Západní partneri však poslali vybavenie iba pre dve a pol brigády.Zelenskyj v rozhovore pre Sky News povedal, že problém Ukrajiny nespočíva v počte dostupných vojakov, ale vo vybavení armády zbraňami a výstrojom.Narážal tým na požiadavku administratívy amerického prezidenta Joea Bidena , aby Ukrajina znížila vek pre mobilizáciu na 18 zo súčasných 25 rokov.„Oni hovoria o mobilizácii, ale skutočný problém je v desiatich brigádach, ktoré nemajú vybavenie. Žiadal som o to pred viac ako rokom. Európa a USA do dnešného dňa plne vybavili dve a pol brigády,“ povedal Zelenskyj.V súvislosti s budúcim ukrajinským členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) Zelenskyj zdôraznil, že akákoľvek pozvánka sa musí vzťahovať na všetky časti krajiny, ktoré spadajú pod medzinárodne uznávané hranice, vrátane Donbasu a Krymu.„Nemôžete dať pozvánku len jednej časti krajiny. Prečo? Pretože takto by ste uznali, že Ukrajina je len určité územie Ukrajiny a zvyšok je Rusko,“ povedal Zelenskyj.Tieto vyhlásenia prišli v čase, keď ukrajinské sily čelia rastúcemu tlaku pozdĺž tisíckilometrovej frontovej línie. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej správe v sobotu uviedol, že ruské sily v ostatných dňoch postupujú pri Kupiansku, v Torecku a pri Pokrovsku a Veľkej Novosilke. V týchto lokalitách vedú kľúčové logistické trasy pre ukrajinskú armádu.