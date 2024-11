Poslanec Migaľ vysvetlil, prečo nepodporil športové návrhy SNS a zablokoval parlamentnú schôdzu

Útoky namiesto argumentov

Porušenie koaličnej zmluvy

30.11.2024 (SITA.sk) - Poslanec Samuel Migaľ Hlas-SD ) vysvetlil, prečo nepodporil športové návrhy Slovenskej národnej strany (SNS) a zablokoval parlamentnú schôdzu. Ako uviedol, kým Andrej Danko (SNS) hovorí o peniazoch, on hovorí o športovcoch.Poslanec vysvetlil, že sa snažil rokovať s predstaviteľmi ministerstva športu o jeho pripomienkach k zákonu o športe a fonde na podporu športu už od júna. SNS tvrdí, že tieto zákony prešli riadnym legislatívnym procesom, a že poslanec Migaľ nepredložil pozmeňovací návrh.Migaľ však hovorí, že jeho pozmeňujúce návrhy mala SNS k dispozícii viac ako dva týždne pred hlasovaním. „Napriek tomu, že ma predstavitelia SNS opakovane ubezpečili, že do návrhov zákonov zapracujú aspoň niektoré pripomienky, tak Danko v poslednú chvíľu otočil a rozhodol sa, že sa s nimi nestotožní bez akéhokoľvek vecného argumentu," vysvetlil poslanec, ktorý sa rozhodol uverejniť podstatné body svojho návrhu zmien, aby si verejnosť sama urobila obraz o skutočných dôvodoch odmietania a útokov Danka.Ako ďalej poslanec uviedol, z komunikácie predsedu SNS na ich osobnom stretnutí, na ktorom sa zúčastnil aj minister športu Dušan Keketi (SNS) vyplynulo, že najväčší záujem sústredí len na 60 miliónov eur, na ktorých rozdeľovaní už bol podľa jeho slov so zväzmi dohodnutý a Migaľov pozmeňujúci návrh na zmenu zákona nepodporí nie z vecných dôvodov, ale vyslovene preto, že nechce.„Keďže navrhujem zvýšenú kontrolu v správnej rade fondu a rozšírenie oblastí podpory, tak je zrejmé prečo Dankovi navrhované zmeny prekážajú natoľko, že namiesto vecných argumentov osobne útočí a preukázateľne klame verejnosť," vyhlásil poslanec a podotkol, že Danko ani SNS sa dodnes vecne nevyjadrili k pripomienkam k zákonu o športe a vo svojom návrhu nepredstavili ani jednu zmenu v prospech športovcov, a to aj napriek tomu, že športovci vzniesli niekoľko strán vecných návrhov prameniacich z ich praxe vo vzťahu ku klubom a zväzom. „Dnes sa SNS snaží vytvárať dojem, že tieto návrhy sú nesystémové," dodal Migaľ.Migaľ doplnil, že Danko našiel podporu pri odmietaní pozmeňujúcich návrhov u Kováčika, Šatana, Krišandu, Siekela a u ďalších, pre ktorých sú fondy určené a pre ktorých je nevyhovujúce, ak majú hráči silnejšie slovo.„To, že niektoré návrhy nie sú pohodlné pre zväzy a kluby ešte neznamená, že sú nesystémové. Sú to zmeny v prospech športovcov kde dlhodobo vnímam absolútny nezáujem zo strany ministerstva ako aj zväzov a športových organizácií," vysvetlil Migaľ.Poslanec Migaľ sa neprezentoval pri hlasovaní o dvojici zákonov o športe a parlament nebol uznášaniaschopný. Podľa Danka nielenže zablokoval parlamentnú schôdzu, ale aj hrubo porušil koaličnú zmluvu. Danko podotkol, že podľa koaličnej zmluvy nie je možné, aby akýkoľvek poslanec akejkoľvek strany takto konal.„Našou snahou bolo zvýšiť podporu na športovú infraštruktúru z 20 miliónov na 60 miliónov eur. Návrh zákona prešiel vládou, ale bol „zasabotovaný“ pánom Migaľom,“ povedal o zákone o Fonde na podporu športu Andrej Danko. Migaľ bude podľa neho osobne zodpovedný za to, ak starostovia, vrátane starostov z Hlasu, nedostanú desiatky miliónov eur na športovú infraštruktúru.