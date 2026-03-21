Sobota 21.3.2026
Meniny má Blahoslav
21. marca 2026
Ukrajina sa bráni naplno. Na Rusko vyslala v noci stovky dronov, hlásia zranených aj škody
Ukrajina v noci vypustila viac ako 280 dronov na Rusko, čo predstavuje jednu z najväčších paľieb od začiatku vojny, uviedla ruská štátna tlačová agentúra Tass s ...
21.3.2026 (SITA.sk) -
Ukrajina v noci vypustila viac ako 280 dronov na Rusko, čo predstavuje jednu z najväčších paľieb od začiatku vojny, uviedla ruská štátna tlačová agentúra Tass s odvolaním sa na ministerstvo obrany.
Guvernér južnej oblasti Rostov Jurij Sliusár na Telegrame oznámil, že približne 90 dronov bolo zostrelených v tejto oblasti. Primátor Moskvy Sergej Sobyanin v sérii príspevkov informoval, že 27 dronov smerujúcich na hlavné mesto bolo zachytených. Dva ľudia boli zranení pri útokoch dronmi, ktoré poškodili niekoľko domov v juhozápadnej oblasti Saratov, uviedol guvernér Roman Busargin na Telegrame.
Podľa ministerstva obrany Ruska bolo celkovo zostrelených 283 dronov. Kyjev pravidelne útočí na ruské územie ako odvetu za denné útoky Ruska na Ukrajinu od roku 2022, pričom tvrdí, že cieľom sú hlavne vojenská a energetická infraštruktúra. Ukrajinskí a americkí vyjednávači sa majú v sobotu stretnúť v Spojených štátoch, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, aby oživili zastavené rokovania o ukončení štvorročnej vojny.
Zelenskyj v piatok povedal, že ukrajinskí vyjednávači budú žiadať od amerických predstaviteľov jasnosť ohľadom ďalšieho kola trojstranných rokovaní s Ruskom. Tie boli odložené kvôli vojne na Blízkom východe, ktorá začala koncom minulého mesiaca.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina sa bráni naplno. Na Rusko vyslala v noci stovky dronov, hlásia zranených aj škody © SITA Všetky práva vyhradené.
