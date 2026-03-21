Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. marca 2026

Ukrajina sa bráni naplno. Na Rusko vyslala v noci stovky dronov, hlásia zranených aj škody


Zdieľať
64a812fd05830556137960 3 676x451 21.3.2026 (SITA.sk) -



Ukrajina v noci vypustila viac ako 280 dronov na Rusko, čo predstavuje jednu z najväčších paľieb od začiatku vojny, uviedla ruská štátna tlačová agentúra Tass s odvolaním sa na ministerstvo obrany.

Guvernér južnej oblasti Rostov Jurij Sliusár na Telegrame oznámil, že približne 90 dronov bolo zostrelených v tejto oblasti. Primátor Moskvy Sergej Sobyanin v sérii príspevkov informoval, že 27 dronov smerujúcich na hlavné mesto bolo zachytených. Dva ľudia boli zranení pri útokoch dronmi, ktoré poškodili niekoľko domov v juhozápadnej oblasti Saratov, uviedol guvernér Roman Busargin na Telegrame.

Podľa ministerstva obrany Ruska bolo celkovo zostrelených 283 dronov. Kyjev pravidelne útočí na ruské územie ako odvetu za denné útoky Ruska na Ukrajinu od roku 2022, pričom tvrdí, že cieľom sú hlavne vojenská a energetická infraštruktúra. Ukrajinskí a americkí vyjednávači sa majú v sobotu stretnúť v Spojených štátoch, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, aby oživili zastavené rokovania o ukončení štvorročnej vojny.

Zelenskyj v piatok povedal, že ukrajinskí vyjednávači budú žiadať od amerických predstaviteľov jasnosť ohľadom ďalšieho kola trojstranných rokovaní s Ruskom. Tie boli odložené kvôli vojne na Blízkom východe, ktorá začala koncom minulého mesiaca.







Zdroj: SITA.sk - Ukrajina sa bráni naplno. Na Rusko vyslala v noci stovky dronov, hlásia zranených aj škody © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico varuje pred slabou Európskou úniou, hovorí o bezmocnosti aj potrebe veľkých zmien
<< predchádzajúci článok
Proces v kauzách Donovaly a Báč bude pokračovať, obžalovaný je aj Kočner

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 