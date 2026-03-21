|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 21.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. marca 2026
Fico varuje pred slabou Európskou úniou, hovorí o bezmocnosti aj potrebe veľkých zmien
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Francúzsky prezident Green Deal Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy Vojna na Ukrajine
Európska únia je bezmocná a potrebuje jednoznačne reformu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) ...
Zdieľať
21.3.2026 (SITA.sk) - Európska únia je bezmocná a potrebuje jednoznačne reformu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako dodal, bezmocnosť EÚ je daná tým, že krajiny nemajú spoločnú zahraničnú politiku a ani skutočných lídrov, ktorí by EÚ ťahali.
Väčšina členských štátov je navyše podľa premiéra posadnutá Ruskou federáciou. „To sú zlé charakteristické črty na to, aby sme boli úspešní. Po prvé sa treba sústrediť na zvýšenie ekonomickej výkonnosti. Ak niečo chceme, musíme byť ekonomicky silní. Aj preto naďalej prebieha vážna diskusia, či sme alebo nie sme schopní vstúpiť do takzvaného Green Dealu, do ambicióznych klimatických cieľov. Zatiaľ sa zdá, že vyhrávajú zelení aktivisti nad zdravým rozumom,“ vyhlásil Fico.
Po druhé je podľa predsedu vlády potrebné vykonať personálne zmeny. „Opakovane pripomínam, že by som ako prvú zmenu urobil výmenu takzvanej ministerky zahraničných vecí. V tomto prípade je to bývalá estónska premiérka pani Kaja Kallas. Po tretie, a hovoril som o tom už aj s francúzskym prezidentom aj nemeckým spolkovým kancelárom, niekto musí prevziať v EÚ líderstvo a v mene únie aj rokovať,“ doplnil premiér. Pripomenul, že v EÚ sa začalo hovoriť o zvýšení aktivity v rámci mierových iniciatív, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine.
„Prosím vás, kto bude rokovať s Kallasovou alebo s Ursulou von der Leyen? Jednoducho to musí byť jeden z veľkých lídrov, jeden z veľkých premiérov, prezidentov veľkých štátov, ťahúňov EÚ, ktorý bude určovať líderstvo a smerovanie EÚ,“ zdôraznil Fico, ktorý by si na tomto poste predstavoval napríklad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Je podľa neho v hre Francúzsko a Nemecko, teda krajiny, ktoré sú akýmisi motormi riadenia a fungovania EÚ.
Za skutočného lídra si vie premiér predstaviť práve francúzskeho prezidenta. „Nemyslím to z pohľadu funkcie a že bude teraz nejaký funkcionár, ale váhou svojho postavenia, váhou sily Francúzska ako takého, hoci má tiež obrovské vnútorné ekonomické a finančné problémy. Ale myslím si, že toto je typ človeka, ktorého by EÚ potrebovala viac ako inokedy,“ dodal predseda vlády.
Premiér zopakoval, že EÚ je pre SR životným priestorom a členstvo bolo podľa neho veľmi prospešné. Vyjadril želanie, aby EÚ pokračovala aj naďalej. No v podobe, v akej sa ocitá dnes, podľa Fica oslabuje samu seba, čo si žiada zásadnú reformu.
Predseda vlády podotkol, že by nechcel prispievať k negatívnemu naratívu o EÚ, je však podľa neho pravdou, že EÚ je dnes bezmocná a má nulový vplyv na situáciu na Blízkom východe či na Ukrajine. „Jediné, čo môžeme, je túto vojnu podporovať. A to sa dnes aj deje prostredníctvom nešťastnej 90 miliardovej pôžičky," uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico varuje pred slabou Európskou úniou, hovorí o bezmocnosti aj potrebe veľkých zmien © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér žiada personálne zmeny v EÚ
Macron ako možný líder, hovorí premiér
