Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. marca 2026

Fico varuje pred slabou Európskou úniou, hovorí o bezmocnosti aj potrebe veľkých zmien


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Francúzsky prezident Green Deal Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy Vojna na Ukrajine

Európska únia je bezmocná a potrebuje jednoznačne reformu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) ...



Zdieľať
684b001c6dad2534536811 676x451 21.3.2026 (SITA.sk) - Európska únia je bezmocná a potrebuje jednoznačne reformu. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy. Ako dodal, bezmocnosť EÚ je daná tým, že krajiny nemajú spoločnú zahraničnú politiku a ani skutočných lídrov, ktorí by EÚ ťahali.

Premiér žiada personálne zmeny v EÚ


Väčšina členských štátov je navyše podľa premiéra posadnutá Ruskou federáciou. „To sú zlé charakteristické črty na to, aby sme boli úspešní. Po prvé sa treba sústrediť na zvýšenie ekonomickej výkonnosti. Ak niečo chceme, musíme byť ekonomicky silní. Aj preto naďalej prebieha vážna diskusia, či sme alebo nie sme schopní vstúpiť do takzvaného Green Dealu, do ambicióznych klimatických cieľov. Zatiaľ sa zdá, že vyhrávajú zelení aktivisti nad zdravým rozumom,“ vyhlásil Fico.

Po druhé je podľa predsedu vlády potrebné vykonať personálne zmeny. „Opakovane pripomínam, že by som ako prvú zmenu urobil výmenu takzvanej ministerky zahraničných vecí. V tomto prípade je to bývalá estónska premiérka pani Kaja Kallas. Po tretie, a hovoril som o tom už aj s francúzskym prezidentom aj nemeckým spolkovým kancelárom, niekto musí prevziať v EÚ líderstvo a v mene únie aj rokovať,“ doplnil premiér. Pripomenul, že v EÚ sa začalo hovoriť o zvýšení aktivity v rámci mierových iniciatív, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine.

„Prosím vás, kto bude rokovať s Kallasovou alebo s Ursulou von der Leyen? Jednoducho to musí byť jeden z veľkých lídrov, jeden z veľkých premiérov, prezidentov veľkých štátov, ťahúňov EÚ, ktorý bude určovať líderstvo a smerovanie EÚ,“ zdôraznil Fico, ktorý by si na tomto poste predstavoval napríklad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Je podľa neho v hre Francúzsko a Nemecko, teda krajiny, ktoré sú akýmisi motormi riadenia a fungovania EÚ.

Macron ako možný líder, hovorí premiér


Za skutočného lídra si vie premiér predstaviť práve francúzskeho prezidenta. „Nemyslím to z pohľadu funkcie a že bude teraz nejaký funkcionár, ale váhou svojho postavenia, váhou sily Francúzska ako takého, hoci má tiež obrovské vnútorné ekonomické a finančné problémy. Ale myslím si, že toto je typ človeka, ktorého by EÚ potrebovala viac ako inokedy,“ dodal predseda vlády.

Premiér zopakoval, že EÚ je pre SR životným priestorom a členstvo bolo podľa neho veľmi prospešné. Vyjadril želanie, aby EÚ pokračovala aj naďalej. No v podobe, v akej sa ocitá dnes, podľa Fica oslabuje samu seba, čo si žiada zásadnú reformu.

Predseda vlády podotkol, že by nechcel prispievať k negatívnemu naratívu o EÚ, je však podľa neho pravdou, že EÚ je dnes bezmocná a má nulový vplyv na situáciu na Blízkom východe či na Ukrajine. „Jediné, čo môžeme, je túto vojnu podporovať. A to sa dnes aj deje prostredníctvom nešťastnej 90 miliardovej pôžičky," uzavrel Fico.


Zdroj: SITA.sk - Fico varuje pred slabou Európskou úniou, hovorí o bezmocnosti aj potrebe veľkých zmien © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 