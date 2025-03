Ukrajina si po troch rokoch hrôz zaslúži pokoj a pomoc demokratických krajín, vyhlásil Mikulec

12.3.2025 (SITA.sk) - Ukrajina si po troch rokoch, keď si vytrpela hrôzy nezmyselnej vojny vyvolanej Ruskom, zaslúži pokoj a neustálu pomoc krajín, ktoré si vážia demokraciu a mier. Tvrdí to exminister vnútra a poslanec hnutia Slovensko Roman Mikulec v reakcii na informáciu o návrhu prímeria, ktorý vznikol na rokovaní medzi USA a Ukrajinou v Džidde v Saudskej Arábii.Hoci Ukrajina súhlasila s prímerím, podľa Mikulca bude dôležité, ako sa zachová Ruská federácia. Verí, že príjme podmienky Ukrajiny, a to bezpodmienečne. Za podstatné označil aj to, že USA obnovili pomoc Ukrajine.Ukrajina v utorok po rokovaniach v Saudskej Arábii prijala návrh Spojených štátov na 30-dňové prímerie s Ruskom, pričom Washington okamžite ukončí pozastavenie zdieľania spravodajských informácií a obnoví vojenskú pomoc Kyjevu. Strany sa tiež dohodli, na „čo najskoršom“ uzavretí dohody o ukrajinských nerastoch.Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Spojené štáty musia presvedčiť Rusko, aby prijalo návrh na prímerie. Ruská federácia reagovala, že čaká od Spojených štátov podrobnosti.