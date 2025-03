Odsúdený expolicajt Kaľavský sa vrátil z Bosny na Slovensko a nastúpil do väzenia

Obžalovanému zároveň uložil trest sedem rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia a peňažný trest 5-tisíc eur. V prípade, že by Kaľavský peňažný trest nezaplatil, sudca určil náhradný trest v dĺžke päť mesiacov väzenia. Obhajkyňa obžalovaného podala vtedy na mieste odvolanie.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku ešte v júli 2023 uznal bývalého policajta za vinného zo zločinu prijímania úplatku, zločinu marenia spravodlivosti, ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa.Obžalovanému zároveň uložil trest sedem rokov väzenia v ústave s minimálnym stupňom stráženia a peňažný trest 5-tisíc eur. V prípade, že by Kaľavský peňažný trest nezaplatil, sudca určil náhradný trest v dĺžke päť mesiacov väzenia. Obhajkyňa obžalovaného podala vtedy na mieste odvolanie.

12.3.2025 (SITA.sk) - Odsúdený bývalý šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský sa vrátil z Bosny a Hercegoviny na Slovensko a nastúpil na výkon trestu. Vyplýva to z jeho príspevku na sociálnej sieti, na ktorom zverejnil fotografiu pred bratislavským Ústavom na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.„Plniac si povinnosti až do konca. Držte palce, aby som to prežil," napísal odsúdený expolicajt. Najvyšší súd (NS) SR v utorok 4. marca v kauze bývalého šéfa operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Kaľavského potvrdil jeho vinu, znížil mu však trest z pôvodných sedem rokov väzenia na päť. Bývalý policajt Kaľavský sa doteraz nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde pôvodne požiadal o azyl.Podľa obžaloby Ján Kaľavský neoprávnene vynášal informácie o policajných akciách podnikateľovi Petrovi Petrovovi , prezývanému Tiger, ale aj policajnému vyšetrovateľovi Mariánovi Kučerkovi a podnikateľovi Petrovi Koščovi . Konkrétne išlo o informácie napríklad o akciách Božie mlyny, Očistec alebo Judáš, prípadne informácie týkajúce sa prešetrovania trestnej činnosti Petrova.Tiger sa Jánovi K. podľa orgánov činných v trestnom konaní odmenil mimo iného mobilným telefónom, príspevkom na kúpu auta Range Rover alebo zaplatením výmeny okien na chate. Obžalovaný na začiatku procesu deklaroval svoju nevinu.