Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. mája 2026

Ukrajina udrela pri Moskve po krvavom ruskom útoku na Kyjev


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Ukrajinské drony zasiahli obytné domy a priemyselný objekt v Riazani len niekoľko hodín po ruskom útoku na Kyjev, pri ktorom zahynulo najmenej 24 ľudí. Ukrajinské ...



Zdieľať
gettyimages 2206639060 1 676x451 15.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské drony zasiahli obytné domy a priemyselný objekt v Riazani len niekoľko hodín po ruskom útoku na Kyjev, pri ktorom zahynulo najmenej 24 ľudí.

Ukrajinské dronové útoky v noci na piatok zabili v ruskom meste Riazaň juhozápadne od Moskvy štyroch ľudí vrátane dieťaťa. Informovali o tom ruské úrady.


Riazaň, vzdialenú približne 200 kilometrov od Moskvy, podľa gubernátora Riazanskej oblasti Pavla Malkova napadlo počas noci 99 ukrajinských dronov.


„Počet obetí sa, žiaľ, zvýšil na štyroch ľudí vrátane dieťaťa,“ uviedol Malkov. Dodal, že ďalších sedem osôb skončilo v nemocnici.



Hovoria o terorizme


Podľa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie útoky zasiahli „obytnú a civilnú infraštruktúru“. Po útokoch úrady začali vyšetrovanie pre terorizmus. „Poškodené boli dva viacpodlažné obytné domy a priemyselný objekt,“ uviedol výbor vo vyhlásení.


Na neoverených videách zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidieť stúpajúci dym nad mestom a výškový obytný dom s viacerými začiernenými poschodiami.



Odveta za Kyjev


Útok prišiel len niekoľko hodín po rozsiahlych ruských náletoch na Ukrajinu, pri ktorých podľa Kyjeva zahynulo v hlavnom meste 24 ľudí. Ukrajina počas ruskej invázie opakovane podniká odvetné dronové útoky na ruské územie, smrteľné útoky v oblastiach blízko Moskvy sú však zriedkavé.




Zdroj: SITA.sk - Ukrajina udrela pri Moskve po krvavom ruskom útoku na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Rodičia, školy aj komunity spojili sily: Čerstvé hlavičky poznajú víťazov 8. ročníka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 