Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
Včera Archív správ Nastavenia
15. mája 2026
Ukrajina udrela pri Moskve po krvavom ruskom útoku na Kyjev
Ukrajinské drony zasiahli obytné domy a priemyselný objekt v Riazani len niekoľko hodín po ruskom útoku na Kyjev, pri ktorom zahynulo najmenej 24 ľudí. Ukrajinské ...
Ukrajinské dronové útoky v noci na piatok zabili v ruskom meste Riazaň juhozápadne od Moskvy štyroch ľudí vrátane dieťaťa. Informovali o tom ruské úrady.
Riazaň, vzdialenú približne 200 kilometrov od Moskvy, podľa gubernátora Riazanskej oblasti Pavla Malkova napadlo počas noci 99 ukrajinských dronov.
„Počet obetí sa, žiaľ, zvýšil na štyroch ľudí vrátane dieťaťa,“ uviedol Malkov. Dodal, že ďalších sedem osôb skončilo v nemocnici.
Hovoria o terorizme
Podľa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie útoky zasiahli „obytnú a civilnú infraštruktúru“. Po útokoch úrady začali vyšetrovanie pre terorizmus. „Poškodené boli dva viacpodlažné obytné domy a priemyselný objekt,“ uviedol výbor vo vyhlásení.
Na neoverených videách zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidieť stúpajúci dym nad mestom a výškový obytný dom s viacerými začiernenými poschodiami.
Odveta za Kyjev
Útok prišiel len niekoľko hodín po rozsiahlych ruských náletoch na Ukrajinu, pri ktorých podľa Kyjeva zahynulo v hlavnom meste 24 ľudí. Ukrajina počas ruskej invázie opakovane podniká odvetné dronové útoky na ruské územie, smrteľné útoky v oblastiach blízko Moskvy sú však zriedkavé.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina udrela pri Moskve po krvavom ruskom útoku na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.
