Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
Rodičia, školy aj komunity spojili sily: Čerstvé hlavičky poznajú víťazov 8. ročníka
Tagy: Čerstvé hlavičky PR
Hlasovanie napínavé do posledného dňa, silná podpora okolia a spoločný cieľ dopriať deťom viac čerstvých vitamínov. Aj 8. ročník projektu Čerstvé hlavičky premenil škôlky a školy na ...
15.5.2026 (SITA.sk) - Hlasovanie napínavé do posledného dňa, silná podpora okolia a spoločný cieľ dopriať deťom viac čerstvých vitamínov.
Aj 8. ročník projektu Čerstvé hlavičky premenil škôlky a školy na centrá veľkého komunitného súťaženia o nádielky ovocia a zeleniny, ktoré im venuje Kaufland.
Sú súťaže, v ktorých ide o medaily či o víťazné poháre. A potom sú také, kde sa dajú vyhrať sladké banány, šťavnaté jablká či chrumkavé uhorky. Čerstvé hlavičky aj vo svojom 8. ročníku rozprúdili po celom Slovensku komunitné zápolenie o zdravé desiaty, do ktorého sa zapojili školy, škôlky, rodičia, učitelia aj starí rodičia či celé komunity. Lebo keď ide o deti, každému záleží na tom, aby jedli dostatok vitamínov, a aj jeden hlas môže znamenať víťazstvo v podobe debničiek s ovocím a zeleninou.
O výhru sa uchádzalo 452 materských a 363 základných škôl z celého Slovenska. Verejnosť počas hlasovania, ktoré trvalo od 16. apríla do 13. mája 2026, odovzdala 1 371 267 hlasov a rozhodla o tom, ktoré materské a základné školy získajú od Kauflandu pravidelné nádielky ovocia a zeleniny na školský rok 2026/2027. Hlasovanie počas štyroch týždňov sprevádzalo napínavé súťaženie. O viacerých víťazoch sa rozhodovalo doslova v posledných dňoch či hodinách, keď sa poradie priebežne menilo s každým ďalším hlasom. Kompletný zoznam výherných 88 škôl a 88 škôlok je zverejnený na www.cerstvehlavicky.sk.
"Veľmi nás teší, že verejnosti záleží na tom, čo deti každý deň jedia a aké stravovacie návyky si od útleho veku vytvárajú. Aj tento rok bolo vidieť, ako Čerstvé hlavičky spájajú školy, rodičov aj celé komunity, ktoré chcú škôlkarom a školákom dopriať viac čerstvého ovocia a zeleniny. Ide o pekný príklad toho, že téma pestrého a vyváženého stravovania detí ľuďom na Slovensku nie je ľahostajná," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Projekt Čerstvé hlavičky, ktorý pokračuje 8. ročníkom, dlhodobo potvrdzuje, že ak má mladá generácia pravidelný kontakt s ovocím a zeleninou, pozitívne to ovplyvňuje jej stravovanie. Počas tohto školského roka vďaka Kauflandu desiatuje jablká, banány, kaleráb či uhorky v triedach viac ako 25-tisíc detí. Zo skúseností škôl zapojených do projektu zároveň vyplýva, že si vďaka nemu postupne vytvárajú pozitívnejší vzťah k vyváženému jedálničku. V kolektíve rovesníkov navyše oveľa ochotnejšie ochutnávajú aj nové druhy ovocia a zeleniny, ktoré sa postupne stanú prirodzenou súčasťou ich jedálneho lístka, no zároveň si takéto návyky prenesú aj do života v dospelosti.
"Pravidelnosť a spoločné desiatovanie detí v triedach majú veľký vplyv na budovanie ich návykov. Navzájom sa motivujú, objavujú nové chute a často začnú jesť aj ovocie a zeleninu, ktoré dovtedy nepoznali alebo odmietali," zdôrazňuje zmysel projektu Lucia Vargová. "Pozitívny posun v ich stravovaní si všímajú nielen zapojené školy, ale aj rodičia v domácom prostredí. Práve takéto zmeny robia z Čerstvých hlavičiek zmysluplný projekt, ktorý má skutočný dopad na budúcnosť mladej generácie a formovanie jej vzťahu k jedlu."
Čerstvé hlavičky sú súčasťou dlhodobej stratégie Kaufland za zdravú výživu, ktorou obchodný reťazec motivuje verejnosť k pestrému a vyváženému stravovaniu. Projekt dopĺňajú aj vzdelávacie materiály, workshopy či podpora Krúžkov varenia, kde sa žiaci učia pripravovať chutné a zdravé jedlá v rámci voľnočasovej aktivity.
Prvé debničky s nádielkami čerstvých vitamínov si víťazné materské aj základné školy budú môcť v partnerských predajniach Kauflandu prevziať už 8.septembra a deti si na zdravých desiatach budú pochutnávať počas celého školského roka 2026/2027. Obchodný reťazec doteraz prostredníctvom Čerstvých hlavičiek do tried poskytol už viac než 1 200 ton ovocia a zeleniny.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rodičia, školy aj komunity spojili sily: Čerstvé hlavičky poznajú víťazov 8. ročníka © SITA Všetky práva vyhradené.
Plné debničky, ktoré majú zmysel
