Ukrajina uštedrila okupantom značné straty vďaka arzenálu zo Západu. Rusi majú problém udržať si svoje pozície, tvrdí Zelenskyj (video)

Americký systém HIMARS

Arzenál na ukončenie vojny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina je momentálne schopná spôsobovať Rusom „značné straty“. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, ako viacerí ukrajinskí predstavitelia uviedli, že zbrane zo Západu prispievajú k stabilizácii situácie na bojisku.„Pre ruskú armádu je čoraz ťažšie držať pozície na dobytom území. Krok za krokom postupujeme, narúšame zásobovanie okupantov a identifikujeme a neutralizujeme kolaborantov,“ povedal Zelenskyj v nočnom videopríhovore k národu.Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj si pochvaľuje predovšetkým „včasné dodávky“ delostrelectva s dlhším dosahom, akým je americký systém HIMARS.„Podarilo sa nám stabilizovať situáciu. Je zložitá, napätá, ale úplne pod kontrolou. Dôležitým faktorom, ktorý prispieva k udržaniu obranných línií a pozícií, je včasný príchod systémov HIMARS, ktoré majú chirurgicky presné údery na nepriateľské riadiace stanovištia, muničné a palivové sklady,“ povedal Zalužnyj.Vďaka týmto zbraniam sa ukrajinskej armáde podarilo zrealizovať desiatky útokov ďaleko za ruskými líniami v Doneckej, Luhanskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti. Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov povedal, že vo vojne je v súčasnosti „úplne iná situácia ako pred mesiacom“.Danilov povedal, že Ukrajina by v budúcnosti chcela viac zbraní, aby naklonila rovnováhu vo svoj prospech a mala „čo najviac kapacít na čo najrýchlejšie ukončenie vojny“.Regionálny šéf vojenskej správy v Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj uviedol, že „západné zbrane nefungujú na 100 percent, ale na 200 percent“, vďaka čomu sa ukrajinským jednotkám darí „vyhadzovať do vzduchu“ ruské sklady a veliteľské stanovištia. „Ruským obavám z ďalších dodávok západných zbraní jednoznačne rozumieme,“ podotkol Hajdaj.