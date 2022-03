Ukrajina viní Rusko z presídľovania civilistov z Mariupoľa, Zelenskyj označil situáciu v meste za humanitárnu katastrofu

„Deportácie" do „filtračných táborov"

Porušovanie ľudských práv

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina obviňuje Rusko, že nasilu presídľuje tisícky civilistov z Mariupoľa. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého Rusi umiestnili asi päťtisíc ľudí do dočasného tábora v obci Bezimenne východne od Mariupoľa, čo je vidieť na satelitných záberoch.Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková tvrdí, že na územia ovládané Rusmi, bez akejkoľvek koordinácie s Kyjevom, premiestnili z Ukrajiny 40-tisíc ľudí.BBC pripomína, že mnohí Ukrajinci majú v Rusku príbuzných a nie je jasné, koľko z nich tam šlo dobrovoľne, pričom uvádzané čísla nedokázali nezávislo overiť. Jeden z mariupoľských utečencov, ktorý sa momentálne nachádza v Rusku, sa však vyjadril, že ich „všetkých vzali nasilu".Niektorí ukrajinskí predstavitelia označujú ruské kroky za „deportácie" do „filtračných táborov", čo pripomína ruskú vojnu v Čečensku, keď tisícky Čečenov brutálne vypočúvali v provizórnych táboroch a mnohí z nich zmizli.Ak bojujúca strana deportuje civilistov na svoje územie, je to medzinárodne považované za porušovanie ľudských práv. Rusko násilné presuny obyvateľov popiera.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu v rozhovore s nezávislými ruskými novinármi povedal, že ruské sily z mesta v rámci týchto deportácií odviedli viac ako dvetisíc detí. Situáciu v Mariupole pritom označil za humanitárnu katastrofu. Informoval o tom spravodajský portál CNN.Podľa mestskej rady dosiaľ z bombardovaného Mariupoľa dokázalo ujsť asi 140-tisíc civilistov, no ďalších 170-tisíc je tam stále uväznených, pričom nemajú vodu, potraviny ani lieky.