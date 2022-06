Ukrajina volá po udelení štatútu kandidátskej krajiny do EÚ. Inak Putina nezastavíme, tvrdí Štefančuk

Členstvo Ukrajiny v EÚ

Status kandidátskej krajine

Prístupový proces bude trvať roky

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda ukrajinského parlamentu vyzval Európsku úniu (EÚ), aby jeho krajine udelila štatút kandidátskej krajiny. Ak únia Ukrajine neotvorí dvere, bude to jasný signál pre ruského prezidenta Vladimira Putina , že „môže ísť úplne vpred bez akéhokoľvek trestu“, vyjadril sa Ruslan Štefančuk.Očakáva sa, že Európska komisia na budúci týždeň predstaví svoj názor o členstve Ukrajiny na základe odpovedí Kyjeva na jej dotazník, ktoré dostala v apríli a koncom mája. Európski lídri by tiež na stretnutí koncom júna mali zvažovať ukrajinskú žiadosť o členstvo v EÚ.„Urobme všetko pre to, aby sme 24. júna zažili prelomový deň, pre nás dôležitý deň a naše spoločné veľké víťazstvo,“ apeloval v europarlamente Štefančuk.Európsky parlament už prijal rezolúciu, v ktorej vyjadruje podporu kandidátstvu Ukrajiny. Jeho predsedníčka Roberta Metsola povedala, že zákonodarcovia budú naďalej podporovať úsilie Ukrajiny získať tento štatút.Dosiahnutie tohto kroku v prístupovom procese by podľa jej slov prospelo Ukrajine tým, že by podporilo jej integráciu do regiónu. Ukrajina má v súčasnosti s EÚ asociačnú dohodu, ktorej cieľom je otvorenie ukrajinských trhov a ich priblíženie k Európe.Európska dvadsaťsedmička je jednotná v podpore ukrajinského odporu voči ruskej invázii a prijala bezprecedentné ekonomické sankcie voči Moskve.Lídri sú však rozdelení v otázke, ako rýchlo by mala EÚ prijať Ukrajinu ako člena, pričom tento krok si vyžaduje jednohlasný súhlas všetkých členov. Predstavitelia v EÚ varujú, že prístupový proces by mohol trvať roky.