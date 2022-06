Paragraf 363 je nutné zúžiť a tým aj oklieštiť priestor generálnemu prokurátorovi, tvrdí Kolíková (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Na zmene paragrafu 363 podľa ministerky spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS) nie je zhoda v rámci koalície. Kolíková tvrdí, že prišla s viacerými návrhmi na jeho zmenu, no bezvýsledne. Napriek tomu je však presvedčená, že paragraf je potrebné zúžiť. Informovala o tom ministerka po stredajšom rokovaní vlády.„Takýto veľký priestor by generálny prokurátor nemal mať a neprispieva to ani k dôveryhodnosti tejto inštitúcie," podotkla Kolíková.