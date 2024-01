Ukrajina zatiaľ nedokáže potvrdiť použitie severokórejských rakiet Rusmi, experti budú skúmať trosky

5.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské vzdušné sily zatiaľ nedokážu potvrdiť informáciu, že Rusko použilo balistické rakety kúpené od Severnej Kórey. Povedal to ich hovorca Jurij Ihnat „Experti preskúmajú niektoré trosky a potom budeme môcť povedať, či je to tak alebo nie," uviedol. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Hovorca americkej Rady národnej bezpečnosti John Kirby konštatoval, že Moskva proti Ukrajine už najmenej dvakrát vypálila rakety kúpene od Pchjongjangu, a to 30.decembra a 2. januára.