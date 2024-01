Viac než milión eur a tisíce hodín dobrovoľníckej práce v prospech miestnych komunít a životného prostredia

Mars pomáhal aj na Slovensku

5.1.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Mars si v rámci Plánu udržateľného rozvoja, ktorý sa začal v roku 2017, stanovila ambiciózne, no vedecky podložené ciele, ktoré sú zároveň v súlade s cieľmi OSN. Prostredníctvom troch hlavných pilierov – Zdravá planéta, Spokojní ľudia a Výživa pre životnú pohodu – sa Mars snaží zlepšiť kvalitu života ľudí v komunitách, kde spoločnosť primárne pôsobí, a vytvárať tam prívetivejšie životné podmienky.Cieľom Mars dobrovoľníckeho programu je podporovať činnosti miestnych komunít prostredníctvom kolektívnej sily spolupracovníkov (ako spoločnosť Mars nazýva svojich zamestnancov). V rámci tohto programu môžu spolupracovníci venovať až 16 platených hodín ročne na aktivity, ktoré podľa nich majú zmysel. Či už ide o ich vlastné alebo spoločné iniciatívy. Spolupracovníci spoločnosti Mars v uplynulom roku dobrovoľne pracovali v 20 útulkoch pre zvieratá v strednej Európe, kde pomáhali s upratovaním priestorov a starali sa o opustené zvieratá, ktoré žijú v útulkoch. Zasadili tiež dvetisíc stromov a pomohli upratať parky, jazerá i rieky. Deň Zeme oslávili vyzbieraním siedmich ton odpadkov v rekreačných oblastiach."Pre lepšie zajtrajšky musíme konať už dnes a dobrovoľníctvo je skvelý spôsob, ako to dosiahnuť. Stačí málo, aby sa stalo mnoho, či už ide o venčenie opustených psov alebo upratovanie v útulkoch. To sú napríklad aktivity, ktoré sme realizovali s nadšenými dobrovoľníkmi spoločnosti Mars na Svetový deň zvierat. Je to skvelý a inšpiratívny pocit byť súčasťou takéhoto tímu a spoločne podporovať úsilie mimovládnych organizácií a iniciatív," uviedlaV uplynulom roku spoločnosť Mars na Slovensku usporiadala 2 dobrovoľnícke akcie, ku ktorým sa pripojilo 37 zamestnancov, ktorí vyzbierali celkovo 50 vriec odpadu. Na stredoeurópskej úrovni sa do podobných akcií zapojilo viac ako 300 ľudí, ktorí odpracovali celkom takmer 2 000 dobrovoľníckych hodín. Na Slovensku pomohli Mars spolupracovníci napríklad v útulku pre zvieratá v Piešťanoch. "Ďakujeme spoločnosti Mars, ktorá nás zásobila na dlhší čas krmivom, konzervami a pochúťkami pre psíkov i pre mačičky," uviedla"Táto obrovská zásielka bol darček k Svetovému dňu zvierat a ani nemusíme písať, ako veľmi sme sa tešili. Neskutočne nám pomohli, pretože už sme s krmivom mleli z posledného. Okrem bohatej nádielky sme mali aj posilu z tejto spoločnosti – 16 zamestnancov, ktorí nám pomohli s natieraním mreží, vysadením stromčekov a venčením psíkov. Je to skvelý tím šikovných ľudí so srdcom na pravom mieste. Urobili ste nám veľkú radosť. Ďakujeme aj v mene zvieratiek." Uplynulý rok pri príležitosti Svetového dňa zvierat podporila spoločnosť Mars tuzemské útulky pre zvieratá produktami v celkovej hodnote takmer"Spoločnosť Mars nielen podporuje svojich spolupracovníkov v ich snahe prispievať k ochrane životného prostredia a pomôcť zvieratám v núdzi, ale predovšetkým sa snaží byť pre nich vzorom. Akcie, ktoré organizujeme, dosahujú skvelé úspechy a spätná väzba od našich spolupracovníkov jasne ukazuje, že sú nadmieru ochotní poskytnúť pomoc svojim blížnym a zvieratám v ťažkostiach. Sme na túto skutočnosť veľmi hrdí, pretože veríme, že iba spoločnými silami môžeme prispieť k vytvoreniu lepšej budúcnosti," uviedolInformačný servis