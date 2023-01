Ukrajina žiada vylúčenie Djokovičovho otca z turnaja v Melbourne

Ukrajinský veľvyslanec v Austrálii v piatok vyzval organizátorov grandslamového turnaja Australian Open, aby zakázali vstup do dejiska turnaja Srdjanovi Djokovičovi, otcovi srbského tenistu Novaka Djokoviča, pre pózovanie s priaznivcami ruského prezidenta Vladimira Putina.





"Mala by mu byť odobratá akreditácia. Je na Novakovi a jeho tíme, aby to vyriešili a napravili," povedal veľvyslanec Vasyľ Myrošnyčenko. Zároveň srbského tenistu vyzval, aby sa osobne ospravedlnil a objasnil svoj postoj k ruskej invázii na Ukrajinu.Po stredajšom štvrťfinálovom víťazstve Novaka Djokoviča nad Rusom Andrejom Rubľovom došlo k viacerým proruským prejavom. Skupina fanúšikov v srbských farbách vyvesila pred Arénou Roda Lavera ruskú vlajku s podobizňou Putina. Niektorí skandovali na podporu Ruska a okolo pliec mali omotanú srbskú vlajku. Ruské a bieloruské vlajky sú pritom v Melbourne Parku zakázané.Na platforme YouTube bolo neskôr zverejnené video, na ktorom vidno Srdjana Djokoviča vedľa muža držiaceho ruskú vlajku s podobizňou Putina. "Otec Novaka Djokoviča urobil odvážne politické vyhlásenie," píše sa v titulku. Srbskí tenisoví reportéri potvrdili, že išlo o otca Novaka Djokoviča. Podľa austrálskeho denníka The Age mal Djokovič po srbsky povedať: "Nech žije Rusko."Organizátor turnaja Tennis Australia vo štvrtok vyhlásil, že bude pokračovať na presadzovaní pravidiel vstupu do Melbourne Parku bez toho, aby priamo riešil incident s Djokovičovým otcom.